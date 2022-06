Letzte Chance: Holt euch gratis dieses Storyspiel der Life-is-Strange-Macher

Drei emotionale Episoden kostenlos herunterladen. (Bild: Don't Nod / Xbox Game Studios)

Der Pride Month ist fast vorbei und damit auch Don't Nods Gratis-Aktion. Deshalb hier der Reminder: Das Episoden-Abenteuer Tell Me Why könnt ihr heute noch auf Steam und im Xbox Store abstauben.

Update:

Für Freunde von Life is Strange und Storyspielen ist Tell Me Why ein klarer Pflicht-Download. Und das Beste ist: Derzeit müsst ihr keinen Cent dafür zahlen. Aber falls ihr noch nicht zugeschlagen habt, sputet euch!

Don't Nods Episoden-Abenteuer ist nur noch für kurze Zeit über Steam oder den Xbox Store gratis herunterladbar. Die Aktion endet am 1. Juli, um Punkt 9 Uhr. Wenn ihr also jetzt schnell seid, könnt ihr das Storyspiel für immer behalten.

Über die folgenden Buttons gelangt ihr auf den entsprechenden Store, um Tell Me Why abzustauben.

Gratis auf Steam

Gratis im Xbox Store

Originalmeldung vom 02. Juni 2022:

Tell Me Why soll ich mir das herunterladen?

In drei Episoden erzählt das Entwicklerstudio Don't Nod die Geschichte der beiden Zwillinge Tyler und Alyson Ronan, die nach ihrer Wiedervereinigung gemeinsam die Erinnerungen ihrer liebevollen und gleichzeitig schwierigen Kindheit entschlüsseln. Wie vom Studio gewohnt, erwartet euch eine Geschichte mit viel Tiefe und harten Entscheidungen – und das eine oder andere Tränchen müsst ihr wahrscheinlich auch verdrücken.

Ähnlich wie in der Life-is-Strange-Reihe habt ihr auch in Tell Me Why eine übernatürliche Kraft. Diese fällt hier etwas kleiner aus, denn die Zeit zurückdrehen könnt ihr nicht, dafür aber mittels Telepathie kommunizieren.

Tell Me Why erschien 2020 im Episodenformat und ist zur Feier des Pride Months, also den gesamten Juni, kostenlos herunterladbar. Die gleiche Aktion fand auch letztes Jahr statt.

LBTGQ-Repräsentation in Tell Me Why

Die Hauptfigur des Spiels Tyler Ronan ist ein trans Mann und wird damit auch konfrontiert. Dem Entwickler Don't Nod war es aber besonders wichtig, dass diese Figur nicht nur „als transgender identifiziert wird. Wir wollen, dass sich die Leute mit ihnen [den beiden Protagonisten] identifizieren können.“

Heißt: „Wir wollen keine Superhelden erschaffen, die einseitig, perfekt und glänzend sind – das ist nicht unser Ding.“ (Quelle: GamesIndustry.biz)

2013 erschien Don't Nods erstes Spiel Remember Me. Zwei Jahre später folgte mir Life is Strange der Durchbruch. Seitdem hat das Studio seinen Fokus auf Storyspiele im Episodenformat verlagert. Es gibt aber auch Ausreißer, wie das Rollenspiel Vampyr von 2018 beweist.

