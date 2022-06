Neuer FIFA-Konkurrent macht sich über eigene Probleme lustig

UFL: Publisher zeigt witziges Pannenvideo zum neuen FIFA-Konkurrenten. (Bildquelle: Strikerz / Deagreez, Getty Images)

Der neueste FIFA-Konkurrent macht mit einem witzigen Video auf sich aufmerksam – darin zeigt das Team hinter UFL, mit welchen Bugs das eigene Spiel noch zu kämpfen hat. Von dieser Ehrlichkeit könnte sich EA eine Scheibe abschneiden.

Mit UFL (Ultimate Football League) schickt sich ein neuer Herausforderer an, FIFA die Krone im Genre der Fußball-Spiele streitig zu machen. Der Weg zum Thron ist jedoch keinesfalls einfach, wie jetzt ein erfrischend ehrliches Gameplay-Video mit abstrusen Glitches von Publisher Strikerz beweist.

UFL: Glitch-Video zeigt, dass noch viel zu tun is

Mit dem Video UFL Insider – Episode 1 gibt Publisher Strikerz einen kurzen, aber unterhaltsamen Einblick in das aktuelle Gameplay des Fußball-Multiplayers. Das Studio erklärt darin, dass das Spiel bereits große Fortschritte gemacht hat, doch noch immer einiges zu tun ist. In der zweiten Hälfte des Videos zeigt Strikerz eine witzige Ansammlung von Glitches, die unbedingt noch beseitigt werden müssen.

Dazu zählen unter anderem skurrile Torwartpannen, außer Kontrolle geratene Tornetze und Spieler die es mit der Schwerkraft nicht so genau nehmen. Einige der Glitches & Bugs erinnern an den desaströsen Launch von Konamis eFootball – kein Wunder, dass UFL einen ähnlichen Release vermeiden will.

FIFA: Wann kommt der neue Konkurrent?

Noch ist das Release-Datum für UFL nicht bekannt, doch im August soll der Termin endlich bekannt gegeben werden. Seit der ursprünglichen Ankündigung konnte das kommende F2P-Game bereits unter anderem mit Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne und Cristiano Ronaldo äußerst prominente Markenbotschafter für sich gewinnen.

Ob das Spiel eine echte FIFA-Alternative werden wird, muss sich noch zeigen. Doch zumindest scheint die Transparenz, die Publisher Strikerz mit dem Glitch-Video an den Tag legt, eine lobenswerte Herangehensweise an das Projekt, die auch EA hinsichtlich der berüchtigten Lootboxen im Modus FIFA Ultimate Team gut zu Gesicht stehen würde.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Spiele, die ihr nebenbei zocken könnt: