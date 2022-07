Gewinnspiel: Holt euch eine NERF Minecraft Pillager's Armbrust

Mal ehrlich: Ein Sommer ohne ausufernde NERF-Schlacht ist doch irgendwie nicht so richtig ein Sommer, oder? Ganz egal, welcher Altersklasse ihr angehört, für NERF-Fans gibt es kein Ablaufdatum. Schon gar nicht, wenn auch noch ein cooles Minecraft-Design ins Spiel kommt. Und ja: Sowas gibt es natürlich zu gewinnen!

Stellt euch vor, ihr könntet eine Waffe direkt aus Minecraft ins echte Leben holen und damit harmlose Gefechte austragen! Das geht selbstverständlich nicht, muss es aber auch nicht! Denn mit der NERF Minecraft Pillager's Armbrust könnt ihr euch tatsächlich dieser Illusion hingeben.

Wie es sich für eine Armbrust gehört, wird der Spannschlitten zurückgezogen, um im Anschluss einen Dart per Knopfdruck abzufeuern. Das geht übrigens dreimal hintereinander, denn die Armbrust hat drei separate Läufe, die von vorne geladen werden. Die passende Schaumstoff-Munition ist natürlich mit enthalten.

Wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein richiges NERF-Gefecht abläuft, könnte das Timing gerade nicht besser sein. Die NERF Dart Blaster Liga 2022 legt eine actiongeladenen Start hin. Vier Teams, in denen zahlreiche Influencer vertreten sind, feuern sich die weichen Geschosse um die Ohren. Ziel ist es natürlich, Titelverteidiger und NERF-YouTuber MagicBiber und sein Team Beaver Fang vom Podest zu stoßen. Geht mal davon aus, dass er sich keinesfalls kampflos ergeben wird.

Mehr Infos zur NERF Dart Blaster Liga 2022 findet ihr auf dem entsprechenden YouTube-Kanal sowie auf der NERF Teamsport-Seite. Schaut mal rein!

Aber warum solltet ihr dem Spaß nur zusehen, wenn ihr doch sicher viel lieber als bekennende Minecraft- und NERF-Fans selbst ins Gefecht springen wollt? Nun, einer von euch wird das auch können! Denn die oben erwähnte NERF Minecraft Pillager's Armbrust gibt es zu gewinnen (An dieser Stelle vielen Dank an die Kollegen von Hasbro, die uns die NERF-Armbrust für euch zur Verlosung zur Verfügung gestellt haben). Jahahaaaaa! Daher gar nicht mehr lange fackeln, legen wir gleich los!

Ein feines Teilchen: Die NERF Minecraft Pillager's Armbrust.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wie immer simpel: Gewinnt ein internationales NERF-Match, steigt in die Weltliga auf, beweist euch danach im Anschluss im Intergalaktischen Wettbewerb gegen die Champions von Proxima Centauri und schon dürft ihr teilnehmen. Nein? Nicht gut? O.K., dann lasst uns was anderes versuchen. Wie wäre es, wenn ihr uns folgende Frage beantwortet?

Das erste NERF-Produkt wurde als der „weltweit erste offizielle Ball für drinnen“ angepriesen. Dank ihm sollten weder Lampen noch Fenster in der Wohnung zu Bruch gehen. Dieses Versprechen fanden viele Menschen gut, denn bereits am Ende des ersten Jahres nach der Veröffentlichung gingen Millionen von Bällen über die Ladentheke. Unsere Frage lautet: In welchem Jahr war das denn?

a) 1969 (Quatsch, da war doch der erste Mensch auf dem Mond.)

b) 1979 (Blödsinn, doch nicht im Disco-Zeitalter.)

c) 1989 (Unfug. Da war doch der Mauerfall.)

d) 1999 (Jetzt komm aber, da war ja Mambo No. 5 auf Platz 1 der Charts.)

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "NERF".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 17. Juli 2022 um 23:59 Uhr.

Der Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!