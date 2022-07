Absurder Pokémon-Klon erobert den Google Play Store

Nintendos Anwälte hassen dieses Spiel! (Bild: TapNation & GettyImages/DamirKhabirov)

Pocket Monsters Rush, ein seltsamer Mix aus Pokémon und Hindernisparcour, steht aktuell auf dem ersten Platz der Google-Play-Store-Charts. Wir erklären euch, was es mit der dreisten Kopie auf sich hat und was die Spieler an dem Game am meisten nervt.

Ein dreister Pokémon-Klon oder doch mehr?

Im Google Play Store finden sich einige seltsame Spiele, darunter zum Beispiel ein Game, wo ihr einfach nur Lebensmittel in einen Kühlschrank einsortiert. Richtig frech sind aber die Kopien von großen etablierten Marken wie Fall Guys oder Pokémon. Mit Pocket Monsters Rush führt ein solcher Klon derzeit die Charts des Google Play Stores an.

Anstatt aber die berühmte Vorlage 1:1 zu kopieren, hat Entwickler TapNation einen seltsamen Mix aus Pokémon und einem Hindernislauf kreiert. So steuert ihr in dem Game eine Figur, die verdächtig nach Ash Ketchum aussieht, über einen Pfad, der mit allerlei Toren und Fallen gespickt ist.

In dem Mobile-Game Pocket Monsters Rush sammelt ihr Kristalle und Pokébälle ein, während ihr gefährlichen Sägeblättern und anderen Fallen ausweicht. Am Ende erwartet euch dann ein klassischer Kampf: Pokémon gegen Pokémon, äh, Pocket Monster gegen Pocket Monster.

Besiegt ihr euren Gegner, fliegt dieser mit Schmackes durch diverse Backsteinwände, was euch einen entsprechenden Highscore beschert. Klingt seltsam, ist es auch!

So arbeitet ihr euch Level für Level durch die Hindernisse, sammelt neue Monster und schaltet neue Skins frei. Darunter befindet sich auch ein Skin, der an Ashs Kumpel Rocko erinnert. Wie Nintendo das wohl findet?

Was halten die User von der Kopie?

Klickt man auf die User-Rezensionen dann hagelt es 1-Stern-Bewertungen, die vor allem den massiven Einsatz von Werbung kritisieren. So bekommen Spieler nach jedem Level einen 30-sekündigen Werbespot angezeigt.

Laut einigen Usern kann man das allerdings unterbinden, indem ihr euer Smartphone in den Flugmodus versetzt.

Trotz der vielen schlechten Reviews hält Pocket Monsters Rush einen annehmbaren Score von 3,8 Sternen.