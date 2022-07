Von Mini-Keilerei bis Riesenshow: 9 Gladiatorenarenen in Games

Auch die Multiplayermetropole Los Santos in GTA Online konnte nicht auf eine Arena verzichten. Aber was sollen Millionäre auch anderes machen, wenn sie schon alles besitzen? (Bild: Rockstar Games)

Gebt dem Volk, was es will! Brot und (Video)spiele! Nicht nur die alten Römer veranstalteten Gladiatorenkämpfe, auch einige Spiele bieten diese Gemetzelshows an, wofür der tapfere Spieler als Entertainer herhalten muss. Aber welche sind die besten und welche die schlechtesten? Wir haben uns umgehört.

Die besten Gladiatorenarenen: Unterhalte ich euch nicht?

Als Modus, als Mission oder als nettes Gimmick: Viele Spiele bieten Gladiatorenarenen an. Wir haben uns der mutigen Aufgabe angenommen, sie in einem ultimativen Entertainment-Ranking zu bewerten.

Von Harry Potter bis Ratchet & Clank, wo bekommt ihr die beste Show geboten und wo bekommt ihr wenn überhaupt nur eine gute Einschlafehilfe? Erfahrt es in der unteren Bilderstrecke und schaut bei Interesse in den Arenen vorbei.

Das ist sie, die Liste der schlechtesten und besten Gladiatorenarenen in Videospielen. Wir freuen uns schon darauf, weitere Kandidaten zu entdecken und sie der Liste hinzuzufügen. Werden sie den Arena-Champion schlagen können? Wir werden sehen!