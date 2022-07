Beeilt euch: Ubisoft-Klassiker verlieren bald beliebte Features und Inhalte

Viele Funktionen und Inhalte einiger Ubisoft-Klassiker stehen euch bald nicht mehr zur Verfügung. (Bild: Ubisoft)

Ihr sind Fans des Multiplayer-Modus von Splinter Cell: Blacklist oder habt die DLCs von Assassin's Creed Brotherhood noch nicht gespielt? Dann solltet ihr euch sputen, denn Ubisoft zieht bei den Online-Funktionen vieler Klassiker bald den Stecker.

Ubisoft schaltet Online-Funktionen vieler Spiele ab

Es ist ein Schicksal, das viele Spiele mit Service-Game-Charakter, Fokus auf Online-Funktionen und nur digitalen Zusatzinhalten irgendwann ereilt. Ab einem gewissen Alter lohnt es sich nicht mehr, die Server für diese Spiele weiter zu betreiben und so werden sich auf kurz oder lang abgeschaltet. Bei viele Ubisoft-Klassikern ist es in zwei Monaten so weit.

Ab 1. September 2022 stehen für Spiele Assassins's Creed 2, 3, Brotherhood, Far Cry 3, Splinter Cell: Blacklist und einige weitere die Online-Funktionen nicht mehr zur Verfügung. Da auch diese Spiele schon aus einer Generation stammen, in denen lokale Multiplayer-Komponenten kaum vorhanden sind, fällt bei ihnen die Möglichkeit, sie gemeinsam zu erleben, nun vollständig weg. Das mag bei den Meisten zu verschmerzen sein, da die Spiele immer noch gekauft, installiert und im Singleplayer gespielt werden können, doch bei einigen fehlt ein wichtiger Teil des Gameplays. Eines dieser Spiele ist Splinter Cell: Blacklist, dessen Koop- und Survival-Elemente ein wichtiger Teil des Spiels sind.

Viele DLCs verschwinden ebenfalls

Es trifft nicht nur die Online-Funktionen der Spiele, sondern auch einige DLCs. Für die betroffenen Assassin's-Creed-Teile und auch für Far Cry 3 verliert ihr vollständig den Zugriff auf die Zusatzinhalte. Ihr könnt also von euch gekaufte DLCs ab dem 1. September nicht mehr installieren.

Hier ist die vollständige Liste aus dem Blogpost von Ubisoft:

Anno 2070 (PC) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Assassin's Creed 2 (PC) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Assassin's Creed 3 (2012, PC) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Assassin's Creed Brotherhood (PC) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf DLC unzugänglich.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf DLC unzugänglich. Assassin's Creed Liberation HD (PC) : Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem ist die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich.

: Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem ist die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Assassin's Creed Revelations (PS3 / Xbox 360) : Du kannst weder Multiplayer spielen noch Online-Funktionen nutzen.

: Du kannst weder Multiplayer spielen noch Online-Funktionen nutzen. Driver San Francisco (PC / PS3 / Xbox 360) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Far Cry 3 (2012) PC / PS3 / Xbox 360) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Ghost Recon Future Soldier (PS3 / Xbox 360) : Der Multiplayer für das Spiel ist nicht verfügbar.Um die Solo-Kampagne zu spielen, musst du deine Konsole in den Offline-Modus versetzen.

: Der Multiplayer für das Spiel ist nicht verfügbar.Um die Solo-Kampagne zu spielen, musst du deine Konsole in den Offline-Modus versetzen. Prince of Persia: The Forgotten Sands (PC) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Rayman Legends (PS3 / Wii U / Xbox 360) : Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

: Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Silent Hunter 5 (PC) : Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich.

: Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Space Junkies (PC: HTC VIVE, Oculus) : Da es sich um einen reinen Multiplayer-Titel handelt, kannst du das Spiel in Zukunft nicht mehr spielen.

: Da es sich um einen reinen Multiplayer-Titel handelt, kannst du das Spiel in Zukunft nicht mehr spielen. Splinter Cell: Blacklist (PC / PS3 / Xbox 360) : Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

: Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. ZombiU (Wii U): Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

