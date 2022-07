Da wird Thor neidisch: Diese Xbox Series X ist einfach nur der Hammer!

Diese Xbox Series X ist ein Muss für Comic-Fans. (Bild: Microsoft & Square Enix)

Im Rahmen einer Marketingkampagne für den neuen Superheldenfilm Thor: Love and Thunder hat sich Marvel mit Microsoft zusammengetan. Das Ergebnis ist eine besondere Xbox Series X im Mjölnir-Design.

Bei den Göttern: Diese Xbox müsst ihr sehen!

Am 6. Juli 2022 startet mit Thor: Love and Thunder der nächste große Marvel-Blockbuster in den deutschen Kinos. Passend zum baldigen Release hat der offizielle Xbox-Twitter-Account eine Xbox Series X im ikonischen Design von Thors Hammer Mjölnir vorgestellt.

Es gibt zwar einige beeindrucke Custom Designs, aber so gut hat wohl selten eine Kooperation zueinandergepasst. Und besonders amerikanische Xbox-Fans können sich freuen, denn Microsoft verlost die einzigartige Konsole bis zum 21. Juli 2022.

Dafür müssen interessierte User lediglich den Tweet teilen und dem Xbox-Twitter-Account folgen. Der Rest der Welt ist von dem Gewinnspiel leider ausgeschlossen.

Flauschige Controller & rustikale Konsolen

Für Microsoft ist das nicht die erste Kooperation mit einem Filmstudio. Anfang des Jahres gab es zum Beispiel eine spezielle Xbox Series S im Sonic-Design zu gewinnen. Besonders markant waren in diesem Fall die beiden flauschigen Controller, die an Held Sonic und Gegenspieler Knuckles angelehnt waren.

Apropos flauschig, falls ihr unseren Artikel zum wahrscheinlich hässlichsten Xbox-Controller der Welt verpasst habt, dann sollt ihr das schleunigst ändern – danach wird euch jedes andere Design wie ein wahrhaftiges Kunstwerk vorkommen:

Aber natürlich wird nicht nur die Xbox und der dazugehörige Controller von Moddern auf jede erdenkliche Art und Weise verschönert, auch die PlayStation ist eine beliebte Grundlage für beeindruckende Re-Designs.

So ging unter anderem diese PlayStation im Look von The Last of Us auf Instagram viral:

Die Konsole kam dabei so gut an, dass der Künstler ihre Echtheit beweisen musste, weil einige User schlichtweg nicht glauben konnten, dass das beeindruckende Stück Technik real sei.