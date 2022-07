Mafia überholte viele Spiele auf dem Weg in die Top 5. (Quelle: Sony Interactive Entertainment/2K)

Auf Platz 4 der Bestseller im PS4-Store, verfehlt das bekannte Remake des ersten Mafia-Spiels knapp das Siegertreppchen. Unerwartet steht das als „Definitive Edition“ betitelte Remake über vielen anderen in den Top 5 der PS4-Bestseller.

Mafia auf Platz 4: Wie kommt es dazu?

Trotz der Klagen, die man über einige Aspekte des Remakes hört, schneidet das Spiel auf der PS4 außerordentlich gut ab. Vor fast zwei Jahren erschien das Remake des 20 Jahre alten Mafia, das die Reihe startete. Wieso ist das Spiel gerade jetzt auf Platz 4 der PS4-Bestseller?

Genau diese Frage stellen wir uns auch, denn im Moment läuft keine Rabattaktion für das Mafia-Remake – es werden die ganz regulären 39,99 Euro aufgerufen. Gut möglich aber, dass das Spiel vor Kurzem Teil einer Rabattaktion war und sich deswegen sogar über Spielen wie Uncharted 4 und The Witcher 3: Wild Hunt positionieren kann (Quelle: PlayStation Store – Sortierung von „Standard“ auf „Meistverkauft“ geändert).

Lediglich Marvel’s Spider-Man, The Crew 2 und God of War verkaufen sich aktuell noch besser als die Definitive Edition von Mafia.

Worum geht es in Mafia überhaupt?

In einer an das Chicago der 1930er Jahre angelehnten Stadt namens Lost Heaven, spielt ihr den jungen Taxifahrer Tommy, der aufgrund von Geldnot und eines Zufalls einen Job bei einer der lokalen Mafia-Familien animmt, die die Stadt voll im Griff haben. Als neues Familienmitglied muss sich Tommy erst einmal beweisen und steigt nach und nach immer weiter in der Unterwelt auf – was für ihn jedoch auch neue Gefahren birgt.

In stylischen Anzügen, Oldtimern und mit klassischen Waffen kämpft ihr euch durch die von Gangs besiedelte Stadt und erlebt eine spannende Geschichte rund um Loyalität, deren Höhepunkt für viele ein Schlag in die Magengrube darstellen dürfte.