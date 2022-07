Harvest Moon trifft Final Fantasy: Farming-Sim für Switch und Steam angekündigt

Harvestella mixt Farming-Sim- und JRPG-Elemente, hat aber auch einen ganz eigenen Twist. (Bild: Square Enix)

Bei Harvestella handelt es sich wolmöglich um eines der Crossover, von dem Fans bisher nicht wussten, dass sie es brauchen. Square Enix nimmt die Farming-Aspekte eines Harvest Moon und mixt diese mit einem Anime-Look und den Kämpfen eines JRPG à la Final Fantasy. Das Ergebnis hat nicht nur einen ersten Trailer, sondern auch einen Veröffentlichungstermin im Jahr 2022 parat.

Harvestella: Farming-Sim trifft JRPG

Ob Harvest Moon, Stardew Valley oder auch Rune Factory, Spiele, in denen ihr eure eigene Farm bewirtschaftet und einen eigenen Charakter durch die Spielwelt führt, gibt es einige. Allerdings noch keins von Square Enix, die mit Harvestella ein, wie es in der Pressemitteilung heißt, Lebenssimulations-RPG auf den Markt bringen wollen.

Der Ankündigungstrailer zu Harvestella:

Harvestella – Offizieller Ankündigungstrailer

Genre-typisch baut ihr auf eurem Hof Feldfrüchte und andere Pflanzen an, verarbeitet diese weiter, sammelt andere Materialien und stellt daraus die verschiedensten Dinge her. In Harvestella könnt ihr die Welt und ihre Dörfer erkunden und so andere Charaktere kennenlernen und natürlich Freundschaften mit ihnen aufbauen. Mit einer Gruppe könnt ihr dann auf Dungeons erkunden und Monster bekämpfen, denn Harvestella bietet auch actionreiches Gameplay durch JRPG-Elemente. Als Klassen stehen euch Kämpfer, Schattenläufer und Magier zur Verfügung.

Trügerische Idylle

Natürlich spielen die Jahreszeiten in Harvestalla auch eine Rolle und verändern das Aussehen der Spielwelt und die Arbeit auf eurer Farm. In Harvestella gibt es allerdings fünf und nicht nur vier Jahreszeiten. „Silentium“ ist der Name der Jahreszeit des Todes, in der die Pflanzen verdorren und sich niemand mehr aus dem Haus wagt. Diese schlimmen Phasen werden allerdings länger – ein Geheimnis, dem ihr auf den Grund gehen sollt.

Harvestella soll am 4. November 2022 erscheinen und für die Nintendo Switch, sowie via Steam für den PC erhältlich sein.

Mehr Lust auf Spiele im Anime-Look? Hier sind die sechs besten und auch sechs schlechtesten Spiele: