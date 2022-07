Nintendo-Präsident lässt Fans eine bittere Pille schlucken

Für Breath of the Wild ist klar: Es wird ein Sequel geben. Doch das gilt nicht für jedes beliebte Nintendo-Spiel. (Bildquelle: Nintendo)

Bei guten Spielen ist es ein natürlicher Wunsch von Fans, dass es ein Fortsetzung gibt. Doch diesen Wunsch kann Nintendo nicht bei jedem Game erfüllen. Das macht Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa jetzt besonders deutlich.

Nintendo: Nicht jedes Spiel bekommt eine Fortsetzung

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sowie Metroid 4 arbeitet Nintendo derzeit an Fortsetzungen, die sich zahlreiche Fans wünschen. Aber wann gibt es ein neues F-Zero, Star Fox oder Wario Land? Leider wird nicht jeder Fan-Wunsch in Erfüllung gehen, so Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa.

In einem Meeting, welches das Spielemagazin Video Games Chronicles übersetzte, fragt ein Aktionär nämlich, ob Nintendo in Betracht ziehe, neue Spiele oder Remakes zu seinen vielen verschollenen Spielereihen zu entwickeln.

„Es ist realistisch gesehen schwierig, neue Spiele und Remakes, einschließlich Fortsetzungen, für jedes Nintendo-Spiel zu entwickeln, das die Leute sich wünschen“, so Shuntaro Furukawa. (Quelle: VGC)

In anderen Worten: Nintendo hat nicht die nötigen Kapazitäten, auf jeden Fan-Wunsch einzugehen. Der Nintendo-Chef fügt jedoch hinzu, dass man sehr dankbar ist und weiß die Erwartungen der Fans an Nintendos Spiele zu schätzen.

Fortsetzungen und Remakes: Heimlich in Entwicklung?

Shinya Takahashi, General Manager der Nintendo EPD, macht wiederum etwas Hoffnung.

„Wir überlegen immer, wie wir neue Spiele und Remakes entwickeln können, die von vielen Spielern gespielt werden können.“ Weiter heißt es: „Wir können Ihnen nicht sagen, ob es Pläne für zukünftige Remakes eines bestimmten Spiels gibt, aber während der Entwicklung denken wir immer über verschiedene Möglichkeiten nach, die den Spielern Spaß machen können.“ (Quelle: VGC)

Wie geheimnisvoll Nintendo sein kann, macht Shinya Takahashi in einem Beispiel deutlich. Denn in einem vergangenem Meeting wurde er gefragt, ob es Pläne für ein Remake der Famicom-Detective-Club-Serie gäbe. Und tatsächlich habe das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt bereits aktiv an einem solchen Spiel gearbeitet.

Es ist also sehr gut möglich, dass Nintendo bereits an einer Fortsetzung oder einem Remake zu beispielsweise F-Zero arbeitet.