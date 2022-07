Diese Streamer sind bei uns gerade besonders erfolgreich. (Bild: Twitch / Getty Images – Sushiman)

Seit 2011 existiert Twitch.tv und ist mittlerweile längst die wohl bekannteste Livestreaming-Plattform. Auch in Deutschland gehen täglich hunderte und tausende Streamer live und wollen möglichst viele Zuschauer erreichen. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch deswegen die aktuell 15 erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands vor.

Top 15 der erfolgreichsten Twitch-Streamer aus Deutschland

Unsere Liste ist dabei sortiert nach der Anzahl der Follower des jeweiligen Twitch-Kanals. Ein Follow ist dabei ähnlich wie bei YouTube der Abonnieren-Button: Es ist kostenlos für den Nutzer und informiert ihn regelmäßig darüber, wann der Streamer live ist und ob es neue Inhalte auf dessen Kanal gibt. Eine zutreffende Aussage über die aktive Zuschauerzahl des jeweiligen Streamers trifft sie aber nicht.

Deshalb haben wir uns dazu entschieden, in unserer Bilderstrecke außerdem eine Info über die durchschnittliche Zuschaueranzahl der vergangenen 30 Tage anzugeben, sofern möglich. Zusätzlich erhaltet ihr ein paar Infos über den Streamer selbst und seinen aktuellen Fokus. Zum aktuellen Zeitpunkt hat es übrigens noch keine Streamerin in die Top 15 geschafft, aber eventuell könnte sich das schon bald in naher Zukunft ändern.

Von ungespielt bis Knossi und Trymacs: Immer mehr deutsche Streamer sind richtig erfolgreich auf Twitch unterwegs. Über 10.000 Zuschauer ist für einige wenige Streamer sogar mittlerweile fast schon alltäglich. Rein von der Follower-Anzahl gibt es jedoch einen Streamer in Deutschland, der nahezu uneinholbar wirkt.