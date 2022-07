Skyrim zusammen zocken: So erobert ihr Himmelsrand mit Freunden

The Elder Scrolls Online gibt es auch in Skyrim. (Bild: Bethesda)

Für ein Singleplayer-Spiel wie Skyrim eine Multiplayer-Mod zustande zu bringen, ist nicht gerade einfach. Das Team hinter Skyrim Together Reborn hat es allerdings geschafft, wenn auch erst beim zweiten Versuch.

Skyrim Together Reborn: Koop-Mod, die Zweite

Den Skyrim-Veteranen unter euch dürfte die Mod Skyrim Together bekannt vorkommen. Das Projekt gibt es schon seit Jahren, musste allerdings im Jahr 2019 noch mal komplett von vorne gestartet werden. Bei der ursprünglichen Version wurde ohne Zustimmung der Code einer anderen Mod benutzt. Der Neustart heißt nun Skyrim Together Reborn und soll schon am Freitag (8. Juli 2022) erscheinen.

Dieses Video stammt aus einem Test der Macher „The Together Team“ und zeigt Gameplay mit insgesamt fünf Spielern:

Während des Spiels übernimmt der Host das Reden mit den NPCs, allerdings erfolgt der Spielfortschritt für alle Beteiligten. PvP ist standardmäßig deaktiviert, lässt sich aber in den Einstellungen der Mod wieder einschalten. Das Pausieren des Spiels funktioniert mit der Mod natürlich auch nicht mehr.

Als Fan-Projekt ist die Mod selbstverständlich nicht ohne Bugs. Im Video könnt ihr beispielsweise sehen, dass sich mehrere Spieler auf denselben Stuhl setzen können. Die Entwickler sagen dazu selbst, dass die Mod gelegentlich abstürzen kann und hin und wieder Bugs auftreten werden. Es sei extrem schwer, ein Singleplayer- in ein Mulitplayer-Spiel zu verwandeln – vor allem mit einem Team aus Studenten, die in ihrer Freizeit an dem Projekt arbeiten.

Wie spielt ihr Skyrim Together Reborn?

Zunächst mal braucht ihr die richtige Spielversion. Aktuell wird nur die Skyrim: Special Edition auf Steam (Version 1.6) unterstützt und es ist unwahrscheinlich, dass andere folgen werden. Welche anderen Mods mit Skyrim Together Reborn kompatibel sind, wird sich mit der Zeit zeigen. Laut den Entwicklern läuft ihre Koop-Mod aber ohne zusätzliche Modifikationen am stabilsten.

Los geht es am 8. Juli 2022 ab 18:00 Uhr deutscher Zeit. Alle wichtigen Infos und zur gegebenen Zeit auch eine Installationsanleitung findet ihr im offiziellen Wiki der Mod.

Das „The Together Team“ arbeitet übrigens auch an einer Koop-Mod für Fallout 4. Aktuell wurde sich zwar vollständig auf Skyrim konzentriert, doch das wird sich schon bald ändern.