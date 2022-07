Breath of the Wild: Zelda-Profi schafft grandiosen Trick-Schuss

Breath of the Wild: Spieler gelingt fantastischer Kunstschuss. (Bildquelle: Nintendo / master1305, Getty Images)

Ein Spieler hat in The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen außergewöhnlichen Volltreffer gelandet. Das Video von dem tödlichen und akrobatischen Kunstschuss über fast 1.400 Meter Entfernung sorgt in der Community für Begeisterung.

Zelda-Spieler landet unglaublichen Bogenschuss

Wer ein paar Dutzend Stunden in The Legend of Zelda - Breath of the Wild verbracht hat, wird während seiner Reise den einen oder anderen kniffligen Schuss mit seinem Bogen gelandet haben, bei dem man sich im Nachhinein dachte: "Habe ich den gerade echt getroffen?"

Doch selbst euer bester Treffer dürfte im Vergleich zu den Trick-Shots des Twitter-Nutzers @smaho_neko wie Kinderkram wirken. Seine besten Volltreffer präsentiert er auf Social Media, so auch seinen jüngsten Erfolg:

Nach einem Sprung aus einem hohen Turm zückt der Zelda-Profi seinen Bogen und schießt einen Pfeil gefühlt Richtung Nirwana. Nachdem er mit seinem Schild an einem Gegner abprallt, wird er durch die Luft katapultiert und kann auf diese Weise die Flugbahn des Pfeils verfolgen. Dabei legen Pfeil und Spieler den Weg so schnell zurück, dass selbst die Konsole nicht mit dem Rendern hinterherkommt und es kurzzeitig zu kleinen Aussetzern kommt.

32 Sekunden nach dem Abschuss des Pfeils findet dieser endlich sein Ziel: einen Wächter, der sorglos durch die Gegend zu wandern scheint. Ein kurzer Blick auf die Karte zeigt danach, welche Strecke das fatale Geschoss in dieser Zeit zurückgelegt hat. Knapp 1.400 Meter ist der Pfeil geflogen, bevor er dem Wächter ein schnelles Ende bereitete.

Hoffentlich bietet auch der offizielle Nachfolger seinen Spielern derartige Freiheiten. Hier der erste Trailer zum Prequel:

Hyrule Warriors: Neuer Trailer für das "Zelda: Breath of the Wild"-Prequel

Trick-Shot in Breath of the Wild: Zelda-Fans sind begeistert

Auf Twitter zeigen sich die Follower des Zelda-Profis begeistert und stellen ihre eigenen Trick-Shots zur Schau. Andere scheinen nicht zu begreifen, wie der Spieler das geschafft hat und stellen Fragen, um ihre Verwirrung aufzulösen.

Was der talentierte Experte eingesteht: Das war bei Weitem nicht sein erster Versuch. Auf Twitter erklärt er, dass das Ganze knapp einen Monat gedauert hat:

Er ist jedoch erstaunt darüber, dass er nicht noch länger dafür gebraucht hat.

Der Clip stellt eindrucksvoll unter Beweis, was für eine offene Sandbox Nintendo den Spielern von Breath of the Wild an die Hand gegeben hat. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen, was für einen verrückten Schuss smaho_neko demnächst abliefern wird.