Malenia ist vielen von euch ein Dorn im Auge und ihr würdet am liebsten euren Controller an die Wand werfen, wenn sie euch mal wieder besiegt. Drei Reddit-User haben nun die Lösung für euch: Schneidet sie wie eine Pizza in etliche Stücke und ihr gewinnt – und zwar ohne grüße Mühe.

Malenia, der schwerste Elden-Ring-Boss?

Malenia ist bekannt als eine der stärksten Bosse in Elden Ring, für menche gilt sie auch als die absolut größte Herausforderung im Spiel. Viele Spieler brachte Malenia an den Rand der Verzweiflung und zwar so stark, dass die Entwickler einschreiten mussten. FromSoftware veränderte Malenia mehrmals und versuchte sie angemessen für die Spieler zu gestalten, was nicht immer so gut funktionierte.

Drei Elden-Ring-Fans stellten sich genau wie ihr der unglaublich starken Gegnerin und versuchten einen Plan aus. Dieser ging auf und die drei Spieler meisterten die erste Phase von Malenia ohne Probleme. Sie stellten das Ergebnis auf Reddit, um die einfache Methode mit anderen Spielern zu teilen.

Die drei tapferen Recken rennen auf Malenia zu und bleiben um sie herum mit gezogener Waffe stehen, Ghizas Rad. Alle drei fangen an gleichzeitig auf sie einzuschneiden. Blut spritzt, Malenia wird hin und her geschubst und fällt mehrfach auf die Knie, ohne auf die Attacken reagieren zu können – sie ist komplett wehrlos. Das Ganze geht dann solange weiter, bis sie endlich in einer Cutscene zu Boden fällt und in die zweite Phase übergeht.

So könnt ihr sie euch auch zurechtschneiden

Damit ihr Melania auch so richtig einheizen könnt sind vor allem zwei Dinge sehr zu beachten. Zuerst braucht ihr natürlich den von der Community getauften „Pizzaschneider“, den ihr unter dem Namen Ghizas Rad, durch das Töten von Inquisitor Ghiza in Haus Vulkan bekommt.

Der zweite wichtige Schritt ist, dass ihr zwei Mitstreiter braucht, die euch mit der gleichen Waffe zur Hand gehen. Denn nur wenn Malenia von jeder Seite angegriffen gleichzeitig angegriffen wird, kann sie nicht selber ausweichen oder angreifen.

Auch hilfreich ist es, die Waffe bestmöglich aufzuleveln und sich mit passenden Items einen Schadensbonus zu verschaffen. Nun wisst ihr hoffentlich alles, was euch zum Sieg gegen Malenia führt. In der zweiten Phase kommt es jedoch immer noch auf euer Können an.

