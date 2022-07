Einer der besten Taktik-Shooter ist zurück in den Steam-Charts

In Ready or Not entscheidet jede Kugel über den Erfolg der Mission. (Bild: VOID Interactive)

Der knackige Taktik-Shooter Ready or Not ist zurück in den Steam-Charts! Wir verraten euch, was ihr über den Hardcore-Shooter wissen müsst und warum einige Spieler mit dem Early-Access-System unzufrieden sind.

Ready or Not: Ein Muss für Taktik-Fans

Wer Shooter liebt, aber keine Lust auf Multiplayer-Gefechte hat, für den könnte das bockschwere Ready or Not genau das richtige Spiel sein. Der Taktik-Shooter von Entwickler VOID Interactive ist seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2021 ein echter Community-Liebling.

Vor allem alte Rainbow-Six-Hasen erfreuen sich am hohen Realismus und dem ausgeklügelten Taktiksystem, das euch jeden Schritt planen lässt. Damit hebt sich Ready or Not angenehm in der Shooter-Welt von der PvP-Konkurrenz ab und das kommt bei den Spielern gut an.

Besonders in den letzten 30 Tagen hat das Game viele neue Spieler für sich gewinnen können – laut der Webseite Steamcharts verzeichnet der Shooter einen Spielerzuwachs von fast 32 Prozent.

So befindet sich Ready or Not aktuell auch wieder in den globalen Steam-Topsellern. Nicht ganz unwichtig in diesem Kontext: Derzeit läuft der Steam Summer Sale 2022. So erhaltet ihr bis zum 7. Juli einen Rabatt von 10 Prozent auf den Hardcore-Shooter.

Early Access sorgt für Unzufriedenheit

Es gibt aber auch Kritik aus der Community, so beschwert sich der Steam-User BauerHoas darüber, dass das Early-Access-Programm im Prinzip einem Zwei-Klassen-System entspricht. So erhalten Käufer der Supporter-Edition (Regulärer Preis: knapp 72 Euro) wesentlich früher Zugang zu neuem Content, während Besitzer der Standard-Variante auf Updates lange Zeit warten müssen.

Seiner Ansicht nach sollte es nur eine Early-Access-Version geben, die allen Spielern die selbe Erfahrung bietet. Seine offene Kritik erhält dabei von der Steam-Community viel Zuspruch.

Generell erhält Ready or Not aber überwiegend positive User-Rezensionen. So sind rund 93 Prozent aller Stimmen positiv und das bei über 47.000 Bewertungen.