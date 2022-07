11 Steam-Spiele, für die ihr euch schämt, weil ihr sie mögt

Bei der guten Art von Trash könnt ihr auf Steam einfach nicht Nein sagen. (Bildquelle: Steppe Hare Studio, Getty Images/Khosrork)

In den tiefsten Abgründen von Steam findet sich diese Art von Spielen, die einfach totaler Trash sind. Darunter befinden sich aber auch immer wieder jene Spiele, die so absurd sind, dass sie schon wieder Spaß machen. Wir haben nach solchen Guilty Pleasures auf der Valve-Plattform geschürft und bringen ans Licht, was die PC-Spieler trotz mentaler Schmerzen so feiern.

Steam-Trash: So schlecht, dass es schon wieder Spaß macht

Jeder kennt den Reiz von Trash-Formaten: Ob Reality-TV zum Fremdschämen, Guilty Pleasures bei der Musikauswahl oder eben Müll-Perlen bei Videospielen. Sie können Freude bereiten, wenn sie richtig gemacht sind.

Oft sind das jene Kandidaten, die genau wissen, dass sie schlecht sind, es voll ausreizen und mit stolzer Brust präsentieren. Ob absurde Idee, schmerzhafte Grafik oder bescheuerte Spielmechanik, wir haben den Bodensatz von Steam durchforstet und Games gefunden, die trotz echtem Scham-Potential gefeiert werden. Viel Spaß mit der Bilderstrecke: