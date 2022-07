Simpsons: Eine der besten Szenen ist jetzt ein eigenes Spiel

Dieses Game ist ein Muss für Simpsons-Fans. (Bild: 20th Television Animation & GettyImages/filistimlyanin)

Jeder Simpsons-Fan kennt die Szene mit den gedämpften Huscheln. Nun hat ein Fan aus dem legendären Ausschnitt ein handfestes Adventure gebastelt. Wir verraten euch, was die Community von dem Spiel hält.

Simpsons-Szene wird dank Fan zum Adventure

Welche Szene kommt auch sofort in den Sinn, wenn ihr an die Simpsons denken müsst? Der Trip nach New York? Die Folge mit Hank Scorpio? Die meisten von euch dürften sich wahrscheinlich an einen Clip erinnern, in dem die namensgebende Familie gar nicht vorkommt, sondern Rektor Skinner und Oberschulrat Chalmers die Hauptrollen spielen.

Die Rede ist von der Szene, in der Rektor Skinner seinen Vorgesetzten zum Essen bei sich einlädt. Eigentlich soll es einen Braten zum Essen geben, den Skinner zubereitet hat. Doch dieser geht leider in Rauch auf, sodass sich der Rektor dazu gezwungen sieht, kurzerhand einen Abstecher in die nächste Fast-Food-Filiale von Krusty Burger zu machen. Dort deckt er sich mit Burgern ein und verkauft diese dann Oberschulrat Chalmers als „gedämpfte Huscheln“ (engl. Original: Steamed Hams).

Der Clip hat im Netz inzwischen Meme-Status erreicht – und nicht nur das. Denn ein Fan hat den Sketch nun auch in ein kleines Old-School-Adventure verwandelt, das kostenlos im Browser gespielt werden kann.

Steamed Hams – direkt im Browser spielen

Ihr habt keine Zeit, das Spiel selbst zu spielen, wollt aber einen Blick reinwerfen? Kein Problem, Entwickler NeoDement hat seinen Durchlauf auf YouTube hochgeladen:

Das Spiel ist quasi eine 1:1-Umsetzung der legendären Simpsons-Szene und kann in wenigen Minuten durchgespielt werden. Für alle Fans der Serie ein angenehm kurzweiliger Spaß – das zeigt auch ein Blick in die Kommentare.

Spieler finden die Umsetzung sehr gelungen

Unter dem Spiel geben einige Nutzer ihr Feedback ab. Die meisten beglückwünschen Entwickler NeoDement zur originalgetreuen Spielumsetzung und sagen, dass sie die Stimmung des Clips sehr gut einfängt.

Ein anderer Nutzer hingegen schreibt, dass er gehofft hat, dass das Adventure noch zusätzliche Inhalte bereithalten würde – endet jedoch damit, dass ihm das Spiel dennoch großen Spaß gemacht hat.

Die Simpsons Staffel 31 bei Amazon anschauen

Auch wenn die Simpsons inzwischen seit über 30 Jahren im Geschäft sind, scheint das der Popularität der Serie nicht zu schaden. Und auch die Spiele genießen immer noch ein hohes Ansehen bei den Fans, wie ein selbstgemachtes Fan-Remake von The Simpsons: Hit & Run eindrucksvoll unter Beweis stellt.