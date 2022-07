Beste Pokémon-Alternative nur kurze Zeit für 7,99 Euro auf Steam

In Nexomon: Extinction erwarten euch fast 400 unterschiedliche Monster. (Bild: PQube)

Der Pokémon-Klon Nexomon: Extinction befindet sich derzeit auf Steam im Sonderangebot. Wir erklären euch, was das charmante Spiel auszeichnet und warum es eine besonders gelungene Alternative für Pokémon-Fans ist.

Ist dieses Spiel der beste Pokémon-Kon?

Schlechte Pokémon-Klone gibt es viele! Dazu zählt zum Beispiel das Mobile-Game Pocket Monsters Rush, welches wir in einem eigenen Artikel vorgestellt haben.

Es gibt aber auch wirklich gute Alternativen, wie zum Beispiel Nexomon: Extinction, welches ihr gerade zum Spitzenpreis von 7,99 Euro auf Steam bekommt – ihr müsst aber schnell sein! Das Angebot gilt nur noch bis zum 7. Juli 2022. Im Anschluss kostet das Rollenspiel wieder 19,99 Euro.

Nexomon: Extinction | Das Abenteuer ruft

Was zeichnet Nexomon: Extinction aus?

Wer schon einmal eine Pokémon-Edition gespielt hat, der wird sich sofort heimisch in der Welt von Nexomon: Extinction fühlen. Besonders, wenn ihr die 3DS-Teile von Pokémon, also zum Beispiel Sonne und Mond oder Alpha Saphir und Omega Rubin gespielt habt.

So steuert ihr euren Helden aus der Top-Down-Perspektive durch die bunte Spielwelt, sammelt bis zu 381 der titelgebenden Nexomon und trainiert diese im Anschluss bis sie zu mächtigen Monstern werden. Die Kämpfe laufen ganz klassisch rundenbasiert ab und werden durch neun Elemente beeinflusst.

Wie gesagt, wer schon einmal ein Pokémon-Spiel gezockt hat, der weiß, was ihn oder sie mit Nexomon: Extinction erwartet. Dabei erfindet das Indie-Game keineswegs das Rad neu, sondern präsentiert ein beliebtes Spielprinzip in charmanter Optik und mit viel Witz in den Dialogen.

Das Rollenspiel verfügt auch über deutsche Bildschirmtexte. (Bild: PQube)

Die Steam-Community ist jedenfalls schwer angetan von dem niedlichen Rollenspiel und vergibt im Schnitt "sehr positive" User-Bewertungen.

Übrigens gibt es Nexomon: Extinction nicht nur für den PC, sondern auch für die Nintendo Switch, die PlayStation 4, die Xbox One und Mobilegeräte. Allerdings bekommt ihr das Spiel derzeit nur auf Steam für den reduzierten Preis. Auf den anderen Plattformen müsst ihr dagegen die regulären 19,99 Euro bezahlen.

Aber auch das kann sich durchaus lohnen, denn laut der Webseite HowLongToBeat braucht ihr allein für die Story von Nexomon: Extinction rund 26 Stunden. Wer hingegen alles erledigen will, der wird am Ende gut 60 Stunden Spielzeit investieren müssen.