PS5 & Xbox lachen sich schlapp: Spieler zerreißen neue NFT-Konsole komplett

Das ganze Internet lacht über diese Fail-Konsole. (Bild: Polium / Getty Images - Khosrork)

Web3 ist die Zukunft des Gamings, meint zumindest Polium, der Hersteller der NFT-Konsole Polium One. Damit steht er offenbar ganz allein da – denn das Internet macht sich seit der Ankündigung über die Konsole lustig.

Community ist sich einig: Niemand möchte eine NFT-Konsole

Über keine andere Konsole wurde in den letzten Tagen so viel gelacht. Polium kündigte nämlich auf Twitter seine „Next-Gen-Konsole für Web3-Gaming“ an – und hat wohl mit Beifall gerechnet. Satz mit X!

Aber zunächst: Was ist Web3-Gaming? Das fragen sich einige Nutzer, doch eine Erklärung bekommen sie nicht wirklich.

Dann muss ich das wohl übernehmen: Web3 oder Web 3.0 ist im Grunde die Idee eines neuen Internet-Zeitalters, das auf der Blockchain-Technologie basiert. Blockchain-Spiele haben noch keine große Präsenz auf dem Videospielmarkt, aber Gaming-Unternehmen wie Ubisoft oder Square Enix nehmen bereits eine wohlwollende Haltung gegenüber der NFT-Technologie ein.

Und was sind NFTs? Das erfahrt ihr alles in diesem Video:

NFTs: Was ist das überhaupt?

Spielern geht dieser erzwungene Trend auf den Geist. Das wird auch unter den Tweets von Polium deutlich. Polium wird mit harter Kritik, schwierigen Fragen, auf die man selbst keine Antwort hat, und viel Verhöhnung konfrontiert:

Aber schauen wir uns zunächst die Website an. Polium wirbt mit 4K (zuvor und im Whitepaper weiterhin sogar 8K) und 120 FPS. Wie diese kleine Konsole das erreichen will, bleibt abzuwarten. Denn Polium hat noch nicht einmal einen Prototypen entwickelt. Quelle also: Vertrau mir, Bruder!

Was bereits da ist, ist ein Logo, welches für viel Spott sorgt. Der Grund: Es ähnelt sehr stark dem GameCube-Logo – lediglich kopfüber.

Statt einem G soll Poliums Logo ein P repräsentieren. Zwar sagt der Hersteller, man habe Nintendos Logo nicht kopiert, gleichzeitig aber verspricht man ein neues „originelles Logo“. Einfallsloser als das kann es nicht werden, oder?

Auch das Logo für den Finger-Scanner, mit dem man sicher seine NFT-Einkäufe machen soll, hat der Hersteller auf seiner Seite mittlerweile ausgetauscht. Davor hat man tatsächlich mit Apples Touch ID geworben.

NFT-Konsole: Wofür? Auch Polium kann das nicht so recht erklären

Ja, diese Ankündigung ging ziemlich nach hinten los. Polium preist seine Konsole an, als wäre sie genau das, worauf die Gaming-Community seit Jahren wartet. Der Nutzer Tom Karlo fragt daher, warum ihn die NFT-Konsole interessieren sollte. In der Antwort heißt es aber bloß, man könne Web3-Spiele effizienter spielen.

Welche Spiele das sind, bleibt Polium der Gaming-Community schuldig. Es heißt nur, man sei mit verschiedenen Entwicklern in Kontakt.

Aus der Roadmap, die so detailliert ist, wie die Zeichnung eines Sechsjährigen, geht zumindest hevor, dass ein Release der Konsole 2024 angepeilt wird. (Quelle: Polium) Zeit, Wetten abzuschließen.

Diese NFT-Konsole ist ein Witz – mehr nicht (Kommentar)

Ehrlich, die Polium One ist zum Scheitern verurteilt. Es gab bereits in der Vergangenheit peinliche Versuche, lächerliche Konsolen auf den Markt zu bringen. Ach, was haben wir über die Konsole des Rappers Soulja Boy gelacht. Aber diese NFT-Konsole ist ein Trauerspiel.

Der Hersteller Polium, dessen Twitter-Name anscheinend schon vergeben und deshalb noch ein Unterstrich notwendig war, hat weder namenhafte Spiele-Entwickler noch Blockbuster-Spiele – oder überhaupt Spiele – in petto. So hilfsbereit wie ich eben bin, möchte ich Polium da etwas unter die Arme greifen. Meine Ideen:

Bored Apes Island

Playerunkown’s Blockchain

Tom Clancy’s NFTs

Monopoly, aber mit Kryptowährung (Edit: Gibt es tatsächlich schon. Ups! (Quelle: The Monopolist))

Weitere geniale Einfälle aus der Community:

Von leeren Trendbegriffen über Wischiwaschi-Informationen bis hin zu einem lachhaften Marketing, gepaart mit einer Prise Übermut und Ignoranz. Das ist Polium. Aber was mich wirklich mit den Augen rollen lässt, ist die Tatsache, dass der Hersteller den Gaming-Markt und die Spieler in keinster Weise versteht. Beim Gaming geht es um Spaß und Immersion, nicht um das Handeln und Verscherbeln von Kryptowährungen.