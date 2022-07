BotW: Zelda-Spieler schnappt sich schwersten Krog-Samen mit genialer Technik

Bei diesem genialen Trick staunt selbst Link nicht schlecht. (Bildquelle: Nintendo)

Die 900 Krog-Samen, die sich in der Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild verstecken, erfordern oftmals echte Knobelarbeit von den Spielenden. Eine Spielerin knüpft sich den schwierigsten jetzt in einem Reddit-Clip vor und offenbart eine Technik, die die Herausforderung wie ein Kinderspiel aussehen lässt.

Der schwerste Krog-Samen in Angelstedt: Spielerin findet neue Technik

Um sich mit zusätzlichen Inventarplätzen auszustatten, könnt ihr in The Legend of Zelda: Breath of the Wild die vielen Krog-Samen der niedlichen Krog-Kreaturen sammeln. Dafür müsst ihr bekannterweise verschiedene Rätsel knacken.

Der Krog-Samen in Angelstedt (Lurelin Village) gilt unter Zelda-Profis als der schwerste im ganzen Spiel. Während herkömmliche Varianten das Fällen einer Palme oder den Einsatz von Ballons beinhalten, findet eine clevere Spielerin jetzt noch einen viel kreativeren Weg.

Dafür legt sie eine Bombe vor einen nahegelegenen Baumstumpf, platziert den Stein anschließend auf diesem, fixiert den Stein mit Stasis und schlägt ihn drei Mal mit ihrer Axt, damit er die nötige Flugbahn einnimmt.

Dann zündet sie eine gut platzierte Bombe per Fernzünder, sodass der Stein mit ordentlich Kraft hochgeschleudert wird. Und siehe da: Sobald sich die Stasis löst, fliegt der Stein im hohen Bogen erst gegen das Hausdach, prallt ab und landet direkt im Steinkreis auf dem schiffähnlichen Gebäude – ein echter Volltreffer!

Zelda-Spieler feiern die Technik auf Reddit

Die Fans feiern diese Methode und diskutieren in über 100 Kommentaren darüber. Viele zeigen sich überrascht davon, dass es nach fünf Jahren immer noch neue Wege gibt, dieses Rätsel zu lösen.

Weitere loben sie für ihre Kreativität und sprechen ihren Respekt aus, da sie nicht einmal etwas von diesem Krog-Samen wussten oder kläglich an ihm gescheitert sind.

Andere tauschen weitere Taktiken aus, wie sie den Stein mühsam auf das Gebäude gehievt haben. Einer versuchte sogar einmal mit einer Brücke aus Bücheregalen hinaufzukommen, wofür er sie durch die halbe Welt schleppen musste. Diese Methode klappte übrigens nicht.

Das Entdecken immer neuer Möglichkeiten ist für einige Kommentierende der Grund, warum sie Breath of the Wild so lieben.

