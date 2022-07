PS4-Überraschung: Trashiger Simulator entpuppt sich als deutscher Bestseller

Deutschland ist halt einfach Simulatoren-Land. (Bild: spieletipps / Aerosoft)

Einmal pro Woche enthüllt das deutsche Marktforschungsinstitut GfK, welche Spiele in Deutschland sich gerade besonders gut verkaufen. Dieses Mal hat es eine echte Trash-Simulation in die PS4-Charts geschafft, die einigen von euch durchaus bekannt vorkommen dürfte.

Autobahn Polizei Simulator 3 erobert PS4-Charts

Deutschland scheint die Hochburg der Simulatoren-Spiele zu sein. Nicht nur verdammt solide Genre-Vertreter wie der Landwirtschafts-Simulator erobern hierzulande die Charts, auch absolute Trash-Games gehen bei uns mitunter durch die Decke, wie die neue Auswertung der GfK zeigt.

In der 25. Kalenderwoche 2022 konnte sich tatsächlich der neue Autobahn Polizei Simulator 3 den ersten Platz in den deutschen PS4-Charts sichern und überholt damit sogar LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga. Besonders erstaunlich: Normalerweise sind Simulatoren in Deutschland vor allem auf dem PC gefragt, das neue Polizei-Spiel von Aerosoft hat es hingegen tatsächlich geschafft, sich den Thron in einer Konsolen-Kategorie zu sichern (Quelle: GfK).

Übrigens: Auf dem PC steht weiterhin der bereits angesprochene Landwirtschafts-Simulator 2022 ganz oben, dicht gefolgt vom Dauerbrenner Die Sims 4.

Das halten die PS4-Spieler vom neuen Simulator

Die Spielereihe von Aerosoft war noch nie dafür bekannt, besonders rund zu laufen, doch der dritte Teil scheint bei den Fans besonders miserabel abzuschneiden. Auf Amazon kann sich die PS4-Version von Autobahn Polizei Simulator 3 gerade einmal 1,7 von 5 möglichen Sternen sichern (Quelle: Amazon).

Und auch auf dem PC halten sich die Spieler nicht mit ihrem Feedback zurück. Die Bewertung auf Steam fällt aktuell „größtenteils negativ“ aus. Nur 33 Prozent empfehlen es weiter (Quelle: Steam).

Neben dem unterirdischen Fahrverhalten der Autos wird von den Spielern vor allem die unfassbare Menge an Bugs und Fehlern angeprangert. Diese behindern nicht nur mitunter den Fortschritt einer Mission, sondern sorgen auch ab und an für komplette Abstürze – sowohl auf dem PC als auch auf der PS4.

Wie es trotz all dieser Kritik das Spiel geschafft hat, sich den ersten Platz in den PS4-Charts zu sichern, können wir uns nur wie folgt erklären: Viel Konkurrenz hat der Autobahn Polizei Simulator 3 im Moment nicht, denn wir stecken mitten im Sommerloch. Die echten Hochkaräter gehen erst im Herbst an den Start.

Zusätzlich dürfte auch der deutsche YouTuber Hand of Blood zum aktuellen Erfolg von Autobahn Polizei Simulator 3 beitragen. Schließlich begeisterte sein Spieldurchlauf des Vorgängers Hunderttausende Zuschauer, die sich am gigantischen Trash-Faktor des Spiels erfreuen konnten und dadurch auch auf den Geschmack gekommen sein könnten.