Dreiste Fall-Guys-Kopie ist die neue Nummer 1 im Google Play Store

Wie dreist kann eine Kopie sein? Stumble Guys: Ja. (Bild: Kitka Games)

Stumble Guys, eine freche Kopie vom beliebten Multiplayer-Hit Fall Guys, dominiert derzeit die Charts im Google Play Store. Wir haben uns den Klon näher angesehen und erklären euch, warum das Mobile-Game so ein Erfolg ist.

Stumble Guys: Das erfolgreichere Fall Guys

Das chaotische Multiplayer-Spiel Fall Guys ist seit kurzer Zeit Free-to-Play und mit fast 20 Millionen Spielern ein wahnsinniger Erfolg auf den Konsolen und dem PC.

Im Vergleich zum inoffiziellen Mobile-Ableger Stumble Guys ist diese Zahl aber beinah winzig. Die dreiste Kopie bringt es auf mehr als 100 Millionen Downloads und führt derzeit auch die Google-Play-Store-Charts an.

Bei Stumble Guys handelt es sich um eine 1:1-Kopie von Fall Guys. Das geht sogar so weit, dass in der Beschreibung des Spiels von dem "ultimativen Knockout-Spiel" gesprochen wird. Zur Erklärung: "Ultimate Knockout" ist der Zusatztitel von Fall Guys.

Es gibt nur ein paar wenige Unterschiede. So besteht eine Partie Stumble Guys lediglich aus 32 Spielern, während das große Vorbild bis zu 60 Spieler gegeneinander antreten lässt. Und auch die liebenswürdigen Jelly Beans, die die Spieler in Fall Guys steuern, gibt es in Stumble Guys nicht. Stattdessen schlüpft hier in eine Art Wish-Variante der Beans.

Darüber hinaus ist Stumble Guys aber ein waschechter Klon. So dreht sich auch in diesem Game alles darum verschiedene Minispiele zu absolvieren, um am Ende der letzte Überlebende zu sein. Die Level sind dabei ebenfalls aus Fall Guys übernommen. So gibt es zum Beispiel das berühmte Hexagon-Level ("Hex-A-Gone") oder das Fußballmatch, wo zwei Teams versuchen müssen einen viel zu großen Ball ins gegenüberliegende Tor zu bugsieren.

Dieses Level kennen Spieler bereits aus Fall Guys. (Bild: Kitka Games)

Was sagen die User zu der Kopie?

Die Community stört sich dagegen gar nicht an den frappierenden "Ähnlichkeiten" zu Falls Guys. So liest man in den Rezensionen fast ausschließlich Lob. Das Spiel mache Spaß, sei ein netter Zeitvertreib und überraschend fair – so gibt es keine Pay2Win-Mechaniken.

Kritisiert werden nur ein paar nervige Bugs, die dazu führen können, dass Spieler durch den Boden fallen. Alles in allem hält Stumble Guys mit 3,8 Sternen aber einen soliden Score im Google Play Store.