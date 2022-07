GTA Online: NPC stellt sich als Terminator heraus

Was steckt hinter dem unaufhaltsamen NPC? (Bild: Rockstar Games & Skydance)

Die riesige Spielwelt von GTA Online offenbart immer wieder neue Überraschungen. Dazu gehört auch ein seltsamer NPC, der offensichtlich nicht ganz normal ist. Wir verraten euch, was es mit dem Reddit-Clip auf sich hat und warum der Film Terminator 2 eine wichtige Rolle spielt.

GTA Online: Spieler wird von Super-NPC überrascht

Es hätte doch eine ganz normale Mission in Grand Theft Auto Online werden sollen. Das oder so etwas Ähnliches muss sich der Reddit-User Tolkeus gedacht haben, als plötzlich völlig unerwartet ein einfacher NPC seinen Forschritt im Heist "The Prison Contract" zunichte machte.

In seinem Video zeigt er, wie er gerade versucht, einen Anhänger für die Mission zu stehlen. Ein NPC mit Lederjacke und Shotgun will jedoch einfach nicht aufgeben. Obwohl er schon am Boden liegt und von Kugeln durchlöchert wurde, hängt der Super-NPC weiter am Leben. Der Reddit-User will jedoch ebenfalls nicht aufgeben. Leider muss er irgendwann auch nachladen.

GTA Online: Spieler findet den NPC-Terminator

Das Duell zwischen Spieler und NPC verläuft letztendlich ziemlich einseitig. In dem Titel des Reddit-Posts kommentiert Tolkeus sarkastisch, dass er die Stärke der NPCs in GTA Online vollkommen angemessen findet. Aber wer ist der mysteriöse und kugelsichere Mann?

Lederjacke, Sonnenrille und Shotgun? Es scheint ganz so, als hätte sich Rockstar hier einen Scherz erlaubt und den berühmten Schauspieler Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Terminator verewigt. Das erklärt auch, warum der NPC-Arnie einfach nicht liegen bleiben will. Der Kampf findet sogar in einer Art Filmset statt, das an Terminator 2 erinnern soll. Für mehr Informationen zu dem Easter Egg könnt ihr euch das Video von GTA Series Videos ansehen.

