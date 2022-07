AC bis Fallout: 13 Schrott-Gegenstände, die ihr trotzdem mitnehmt

In Spielen wie Fallout, Assassin’s Creed und Co. könnt ihr bei sinnlosen Gegenständen einfach nicht widerstehen.

Quillt das Inventar mal wieder über und ihr seid total überladen? Dann befindet ihr euch wahrscheinlich in einem Spiel wie Fallout 4, The Witcher 3 oder Skyrim. Es gibt Gegenstände, die sind wichtig für euren Fortschritt und gehören daher auch in eure Taschen. Doch es gibt auch jede Menge Müll, den ihr eigentlich gar nicht braucht, und trotzdem nicht liegenlassen könnt. Welche das sind, verrät unsere Bilderstrecke.

Ich bewahre das auf, weil ... ähm

Manchmal, wenn Spieler ihre Inventare durchgehen, stoßen sie dabei auf Gegenstände, die viele Fragen aufwerfen. Warum habe ich das mitgenommen? Was wollte ich damit machen? Nun, das wissen wir auch nicht.

Aber in der unteren Bilderstrecke haben wir die 13 sinnlosesten Gegenstände, die Spieler sammeln, auch wenn es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Vielleicht fühlt ihr euch bei dem einen oder anderen Gegenstand ja auch etwas ertappt.

Körbe, Rum, Bücher - Spieler sammeln viele Dinge, weil sie es können. Solange ihre Inventare oder Truhen ihnen dabei keine Grenzen setzen, wird sie auch niemand davon abhalten. Man weiß halt nie, wozu man es noch brauchen könnte.