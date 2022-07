PS4-Überraschung: 4 Jahre altes Ubisoft-Rennspiel stürmt die Charts

The Crew 2 rockt die PlayStation-Charts. (Bild: Ubisoft)

Es gibt wieder satte Rabatte im PlayStation Store und einem Spiel tut das richtig gut. Denn The Crew 2 ist in der PS4-Bestseller-Liste. Der Open-World-Racer von Ubisoft ist aktuell eines der meistverkauften und am häufigsten heruntergeladenen Spiele.

PS4-Bestseller: The Crew 2 ist ganz oben

Rennsport-Begeisterte und Freunde von Arcade-Racern sollten bei diesem Open-World-Spiel von Ubisoft zugreifen. The Crew 2 erschien zwar bereits 2018, rangiert aber jetzt ganz oben in der Liste der meistverkauften PS4-Spiele. Nicht zuletzt dem guten Sparpreis ist dies zu verdanken: Denn die Standard-Edition von The Crew 2 ist um 80 Prozent reduziert und kostet nur 10 Euro statt den üblichen 50 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 21. Juli 2022.

Wenn euch der Preis trotzdem nicht überzeugen kann, dann ladet euch The Crew 2 einfach kostenlos herunter. Vom 7. Juli bis zum 13. Juli könnt ihr nämlich den Open-World-Racer gratis testen. The Crew 2 ist auch in PS Plus Extra enthalten.

Darüber hinaus sind noch andere Rennspiele stark reduziert: Need for Speed Heat und Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sind ebenfalls gerade 80 Prozent günstiger. Need for Speat Heat gibt es für 14 Euro statt 60 Euro, Need for Speat: Hot Pursuit Remastered für 8 statt 40 Euro.

Diese und weitere Bestseller findet ihr im PlayStation Store. (Quelle: PlayStation Store)

Was ist The Crew 2?

In Ubisofts Open-World-Rennspiel durchstreift ihr die USA zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ihr spielt die Hauptrolle in einer TV-Serie über mehrere Staffeln. Es gibt regelmäßig neue kostenlose Inhalte: Spielmodi, Fahrzeuge, Prestige-Objekte, Outfits, Events und mehr. Darüber hinaus gibt es weiterhin eine aktive Community, sodass ihr nicht allein spielen müsst.

Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test zu The Crew 2: