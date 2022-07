PS Plus: Holt euch jetzt die neuen Gratis-Games

Für PS-Plus-Abonnenten ist es Zeit, sich eine neue Ladung Gratis-Games abzuholen. (Bildquelle: Sony)

Der Juli ist angebrochen und damit ist es für aktive PS-Plus-Mitglieder wieder Zeit, sich auf die Gratis-Games von Sony zu stürzen. In diesem Monat gibt es eine Auswahl an drei Spielen, bei dem jeder PlayStation-Spieler das Passende finden sollte. Schmeißt die Downloads an!

Update vom 5. Juli 2022:

Ab sofort können sich alle PS-Plus-Abonnenten die drei neuen Gratis-Games für den Juli kostenlos im PlayStation-Store sichern. Alle Infos zu den Spielen findet ihr hier.

Originalmeldung

Sony hat die neuen Gratis-Games für den kommenden Monat bestätigt – sowohl für Singleplayer als auch für Multiplayer ist etwas mit dabei. Im Juli könnt ihr euch auf die folgenden drei Spiele im PS-Plus-Abo freuen:

PS Plus im Juli: Die neuen Gratis-Spiele im Überblick

Crash Bandicoot 4: It's About Time: Gamings berühmteste Beutelratte ist zurück und muss sich in einem bunten Abenteuer wieder einmal dem niederträchtigen Dr. Neo Cortex in den Weg stellen. Mit fantastischer Musik, kreativen Herausforderungen, zahlreichen Collectibles und einem Schwierigkeitsgrad, der selbst erfahrenen Crash-Fans den Schweiß auf die Stirn treibt, ist It's About Time ein echtes Highlight.

Crash 4: Der Beuteldachs sprengt die Zeit!

The Dark Pictures: Man of Medan: Das Horror-Spiel von Until-Dawn-Entwickler Supermassive Games lässt euch die Kontrolle über eine Gruppe von 5 Freunden übernehmen, die auf ein versunkenes Schiff stoßen. Das Wrack hat ein düsteres und überaus gefährliches Geheimnis – das Überleben der Charaktere hängt von euren Entscheidungen ab.

The Dark Pictures: Man of Medan | Das Geisterschiff läuft aus!

Arcadegeddon: In dem Multiplayer-Shooter könnt ihr es mit bis zu drei Freunden richtig krachen lassen. Ihr müsst weitestgehend zusammenarbeiten, um eine Arcadehalle vor der Schließung zu bewahren, doch neben PvE- gibt es auch PvP-Herausforderungen und diverse Mini-Spiele.

