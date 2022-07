Skyrim: 9 Fehler, die im Nachfolger nicht mehr passieren dürfen

Bisher ist kaum etwas über The Elder Scrolls 6 bekannt. (Bild: Bethesda)

The Elder Scrolls 6 tritt ein schweres Erbe an! Immerhin ist Skyrim eins der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten und nach wie vor ein echter Dauerbrenner. Dennoch hat auch ein Meisterwerk wie dieses einige Ecken und Kanten. Wird TES 6 die selben Fehler wiederholen?

Wie wird TES 6 noch besser als Skyrim?

Bethesda konnte 10 Jahre lang an dem Erfolg von The Elder Scroll 5: Skyrim zehren. Jetzt ist jedoch die Zeit gekommen, um nach vorne zu sehen. Aktuell arbeitet der Entwickler zwar vor allem an Starfield, aber auch The Elder Scrolls 6 wird bereits entwickelt. Das Rollenspiel kann nur besser werden, wenn es von Skyrim lernt.

Auch wenn Skyrim viel richtig gemacht wird, ist in Himmelsrand nicht alles perfekt. Sowohl bei den Gilden, den Kämpfen und der Story kann Bethesda die vorhanden Features erweitern, umdenken oder sogar einen Neuanfang wagen. Eure Antworten auf Facebook haben den Entwicklern genug Stoff zum Nachdenken gegeben.

Bethesda entwickelt gerade Starfield und The Elder Scrolls 6. Der Nachfolger zu Skyrim kann nur besser werden, wenn er aus seinen Fehlern lernt. Welche Features wollt ihr noch in dem Rollenspiel sehen?