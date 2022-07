Da ist es also, das Gaming-Sommerloch. Ein paar interessante Spiele erscheinen aber dennoch in der kommenden Woche. (Bild: tinyBuild / Getty Images – Andrii Moroziuk)

Hand aufs Herz: In den kommenden sieben Tagen schlägt das Sommerloch zu. Das heißt aber nicht, dass es an der Releasefront leer bleibt: Ein paar kleine Perlen machen dennoch auf sich aufmerksam.

Hellpoint | 12. Juli

PS5 / Xbox Series X

In Hellpoint kombinieren die Entwickler das fordernde Kampfsystem der Souls-Reihe mit einem Sci-Fi-Szenario und okkulten Beschwörungen auf einer Raumstation mit dem Namen Irid Novo. Das klingt nach einem wilden Trip für euren Spielcharakter, der sich auf die Suche nach der Wahrheit begibt. Die weiteren Probleme? Zahlreiche Gegner und die Station selbst kreist um ein schwarzes Loch, wodurch es regelmäßig zu merkwürdigen Ereignissen kommt.

Ähnlich wie bei den Spielen von FromSoftware müsst ihr aber die schwierigen Herausforderungen nicht alleine meistern. Alternativ könnt ihr auch mit einem Koop-Partner loslegen und gemeinsam Irid Novo erkunden. Oder aber ihr stürzt euch in den PvP-Mehrspielermodus und zeigt, dass ihr mit den Waffen von Hellpoint am besten umgehen könnt.

Hellpoint | Launch Trailer

Ganz neu ist der Release von Hellpoint nicht. Das Spiel ist bereits 2020 erschienen, aber erst jetzt folgt eine Umsetzung für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Hellpoint - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2022 00:39 Uhr

F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch | 12. Juli

Switch

In Sachen ungewöhnliche Protagonisten ist F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch auf jeden Fall auf der Gewinnerseite. In diesem Action-Plattformer schlüpft ihr nämlich in die Haut eines Hasen, der mit einer riesigen mechanischen Faust bewaffnet ist. Mit dieser schlagt ihr euch durch eine 2.5D-Welt, in der vor allem zahlreiche Roboterfeinde auf euch warten.

Und wozu das ganze Gekämpfe? Nun: Die Tiere von Fackelstadt haben den Kampf gegen eben jene mechanischen Feinde einst verloren und werden mittlerweile entführt. Das kann euer Held natürlich nicht auf sich sitzen lassen – und stolpert direkt in eine Verschwörung, die sowohl den Widerstand als auch die Legion und eine ominöse Rattenbande umfasst.

Auch der Release von F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch ist nicht völlig neu. Jetzt erscheint aber eine Umsetzung für die Nintendo Switch, nachdem der PC und die PlayStation-Konsolen bereits in der Vergangenheit bedient worden sind.

F.I.S.T. FORGED IN SHADOW TORCH Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2022 00:00 Uhr

Rune Factory 5 | 13. Juli

PC

Auf den ersten Blick wirkt Rune Factory 5 recht gewöhnlich: Ihr kommt in ein neues Dorf, sollt dort euren Bauernhof aufbauen und euch nach und nach mit den örtlichen Bewohnern anfreunden. Also ganz so wie in der Harvest-Moon-Reihe oder Stardew Valley. Rune Factory 5 besitzt jedoch noch einen Trumpf in der Hinterhand: Es ist deutlich mehr Fantasy-Rollenspiel.

Abseits eurer Tätigkeit als Landwirt müsst ihr auch regelmäßig in die Umgebung aufbrechen und euch gegen unzählige Monster wehren. Aus irgendeinem Grund droht nämlich euer neues Zuhause vom Chaos verschlungen zu werden und das wollt ihr natürlich verhindern. In den actionreichen Kämpfen spielen übrigens auch Spezialfähigkeiten eine wichtige Rolle, um den Feinden entgegenzutreten.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch bei Rune Factory 5 sprechen wir nicht per se von einem ganz neuen Release. Denn die Bauernhofsimulation gibt es bereits seit einiger Zeit für die Nintendo Switch. Jetzt folgt lediglich die Umsetzung für den PC.

Rune Factory 5 [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.07.2022 00:44 Uhr

Xel | 14. Juli

PC / Switch

Bei Xel handelt es sich um ein relativ klassisches Fantasy-Action-Adventure mit Sci-Fi-Einschlag, welches ein wenig an frühere Zelda-Spiele erinnert. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle von Reid, die auf dem titelgebenden Planeten Xel Schiffbruch erleidet. Zu allem Überfluss kommt auch noch dazu, dass sie dabei ihre Erinnerungen verliert.

Das Ziel ist nun klar: Als Spieler erkundet ihr Xels Oberfläche, stoßt in Dungeons hervor und findet nach und nach mehr über den Planeten heraus. Dabei gilt es sich auch gegen verschiedene Feinde zu wehren, Rätsel zu lösen und sogar durch Raum und Zeit zu springen.

Der Release von Xel findet im Juli erst einmal nur für den PC und die Nintendo Switch statt. Umsetzungen für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sind bereits angekündigt, sollen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Viele Portierungen, wenig Neues: Der Juli bleibt ein schwieriger Monat, was komplett neue Spiele angeht. Dafür aber können Besitzer mancher Plattformen das eine oder andere Kleinod nachholen, darunter unter anderem die Bauernhof-Simulation Rune Factory 5.