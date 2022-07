Epic schenkt euch dieses Mal auf einen Schlag zwei Spiele, die insgesamt 37 Euro wert sind. (Bild: Tripwire Interactive / Getty Images – photosynthesis)

Wie jede Woche können sich Nutzer des Epic Games Stores auch dieses Mal wieder über neue Gratis-Spiele freuen. Neben einem RPG-Kartenspiel gibt es auch einen verdammt brutalen Koop-Shooter abzustauben. Insgesamt könnt ihr auf diese Weise diese Woche rund 37 Euro sparen.

Die aktuellen Gratis-Spiele im Überblick

Eine neue Woche, eine neue Fuhre an Gratis-Spielen im Epic Games Store! Dieses Mal könnt ihr die folgenden zwei Spiele kostenlos im Online-Shop abstauben:

Mit Killing Floor 2 verschenkt Epic Games diese Woche einen der wohl besten und gleichzeitig blutigsten Koop-Shooter, die das Genre zu bieten habt. Ihr müsst euch zusammen mit euren Mitspielern auf unterschiedlichen Karten immer schwereren und größeren Wellen von Zombies entgegenstellen und versuchen, so lange wie möglich zu überleben.

Killing Floor 2 - AnkĂĽndigungstrailer

Killing Floor 2 im Epic Games Store anschauen

Wer es lieber etwas ruhiger mag, findet vielleicht eher an Ancient Enemy Gefallen. Das digitale RPG-Kartenspiel setzt auf rundenbasierte und strategische Kämpfe, in denen ihr die Schwächen eurer Gegner erkennen und gezielt ausnutzen müsst, um Erfolg zu haben.

Ancient Enemy im Epic Games Store anschauen

Die aktuellen Gratis-Spiele könnt ihr euch vom 7. Juli bis zum 14. Juli 2022 sichern.

Das gibt es nächste Woche kostenlos

Endlich spielt Epic Games wieder mit offenen Karten. Schon jetzt wissen wir, welches Spiel ihr euch in der nächsten Woche kostenlos sichern könnt. Zudem gibt es auch noch ein großes Item-Paket für ein Free-to-Play-Game:

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (im Epic Games Store anschauen)

(im Epic Games Store anschauen) Item-Paket für Idle Champions of the Forgotten Realms im Wert von knapp 100 Euro (im Epic Games Store anschauen)

Mit Wonder Boy: The Dragon’s Trap kommen alle Fans von klassischen 2D-Action-Plattformern auf ihre Kosten. Hüpft, schwimmt, fliegt und kloppt euch durch die Level und haltet abseits der Hauptwege Ausschau nach versteckten Items und kleinen Secrets.

Wonder Boy: The Dragon's Trap – offizieller PC-Launch-Trailer

Wonder Boy: The Dragon’s Trap im Epic Games Store anschauen

Bei Idle Champions of the Forgotten Realms handelt es sich, wie der Name schon andeutet, um ein Idle-Spiel, dass ihr ähnlich wie Cookie Clicker einfach im Hintergrund laufen lassen könnt. Eure Aufgabe ist es, euer Heldenteam nach und nach auszubauen und gegen immer stärkere Monster zu kämpfen.

Epic verschenkt in der kommenden Woche ein Item-Paket im Wert von fast 100 Euro für das Spiel. Darin enthalten:

Freischaltungen für folgende Champions: Deekin (Slot 1), Widdle (Slot 2), Baeloth (Slot 4), Freely (Slot 7) und Havilar (Slot 9)

Deekin (Slot 1), Widdle (Slot 2), Baeloth (Slot 4), Freely (Slot 7) und Havilar (Slot 9) Truhen für Deekin: 16 Goldtruhen für Deekin mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Deekin mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Widdle: 16 Goldtruhen für Widdle mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Widdle mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Baeloth: 16 Goldtruhen für Baeloth mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Baeloth mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Freely: 16 Goldtruhen für Freely mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Freely mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Havilar: 16 Goldtruhen für Havilar mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Havilar mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten 2 Buff-Tränke, die eine Woche vorhalten: 1 Trank des Juwelenjägers und 1 Trank des Goldsuchers

1 Trank des Juwelenjägers und 1 Trank des Goldsuchers 1 exklusiver Skin: Black Pits Baeloth

Black Pits Baeloth 1 exklusiver Vertrauter: Baby Tarrasque

Idle Champions of the Forgotten Realms im Epic Games Store anschauen

Die beiden kostenlosen Goodies könnt ihr euch vom 14. Juli bis zum 21. Juli im Epic Games Store sichern. Danach wechselt das Angebot wieder.