FF 14: Catgirl-Armee verteidigt erotisches Roleplay gegen Schaulustige

Die Catgirl-Armee verteidigt in FF 14 ihren Server. (Bild: Square Enix)

Der Final-Fantasy-14-Server Balmung erlebt aktuell eine Art Tourismus-Boom. Der Rollenspiel-Server beherbergt unter anderem eine Community, die dem erotischen Rollenspiel nachgeht. Das wollen offenbar viele mal sehen.

Final-Fantasy-14-Server wird von Touristen belagert

In so ziemlich jedem MMO gibt es reine Rollenspiel-Server und die meisten haben einen Ort, an dem sich Leute treffen, die erotisches Roleplay betreiben. Eine solche Community ist auf dem Final-Fantasy-14-Server Balmung Zuhause. Balmung ist grundsätzlich ein Ort für jede Art von Rollenspiel, doch ist er durchaus für diese eine unter den Spielern und Spielerinnen bekannt.

Die Anziehung des Anzüglichen

Wenn auch wohl bekannt in der gesamten FF-14-Community kennen viele diesen Server nur aus zweiter Hand. In FF 14 sind Server (Welten) in sogenannten Datenzentren zusammengefasst. Nach ein paar Startschwierigkeiten können Spieler und Spielerinnen nun auch zwischen Datenzentren hin und her reisen, was dazu führte, dass jede Menge Touristen nach Balmung strömten, um sich den Server mit dem erotischen Rollenspiel mal selbst anzusehen.

Final Fantasy 14 ist ein besonderer Ort:

Catgirl-Armee blockiert die Schaulustigen

Um einen Ort, den die Community für ihr Rollenspiel nutzt, vor den Voyeuren zu schützen, hat sich eine Armee von Catgirls zusammengefunden, die den Eingang zu blockieren.

In beeindruckend akkurater Formation verteidigen die Catgirls den Eingang. Es scheint jedoch, dass die Community bisher keinen großen Anstoß an den Schaulustigen nimmt und die viele Aufmerksamkeit bisher eher genießt. Eine Person, die unter dem Namen Rook auf Balmung aktiv ist, sagte dazu gegenüber PC Gamer: „Wir mögen es, speziell zu sein.“ (Quelle: PC Gamer).

Es bleibt abzuwarten, wie lange die Rollenspieler die Schaulustigen genießen. Für gewöhnlich nehmen sie ihre Art zu spielen recht ernst und sind vor allem keine Touristenattraktion, sondern nur eine Gruppe, die auf ihre Art Spaß an einem Spiel findet.