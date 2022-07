Statt 19,99 Euro jetzt 3,99 Euro: Holt euch Monster Hunter fürs Smartphone

Günstig wie noch nie: Monster Hunter Stories fürs Handy. (Bild: Capcom & GettyImages/KaterynaOnyshchuk)

Schnäppchenjäger aufgepasst! Aktuell bekommt ihr das beliebte Rollenspiel Monster Hunter Stories für 3,99 Euro im Google Play Store. Hierbei handelt es sich um eine verbesserte Version, die nur noch für kurze Zeit im Angebot ist.

Das etwas andere Monster Hunter

Die Marke "Monster Hunter" hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Phänomen entwickelt und ist spätestens seit dem Release von Monster Hunter World im Jahr 2018 ein globaler Mega-Erfolg.

Wer von der Monsterjagd nicht genug bekommt, der zockt wahrscheinlich aktuell Monster Hunter Rise: Sunbreak – die umfangreiche Erweiterung erschien am 30. Juni 2022 und ist ein Topseller auf Steam.

Aber auch auf dem Smartphone könnt ihr auf die Jagd gehen und zwar mit Monster Hunter Stories, welches ursprünglich für den Nintendo 3DS erschien. Die verbesserte Handy-Version befindet sich derzeit im Angebot. Anstatt 19,99 Euro zahlt ihr nur 3,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Juli 2022.

Monster Hunter Stories – Smartphone App Trailer

Ein Monster Hunter für Rollenspiel-Fans

Monster Hunter Stories unterscheidet sich in vielen Punkten von der beliebten Hauptreihe. So fokussiert sich Stories, der Name lässt es bereits vermuten, auf eine handfeste Geschichte. Darüber hinaus gibt es in dem Rollenspiel keine Echtzeitkämpfe, stattdessen laufen die Gefechte rundenbasiert ab.

Stories ist also eine Art Pokémon mit Monster-Hunter-Skin. So sammelt ihr in dem Spiel Monster und bekämpft mit diesen wiederum die bekannten Bestien aus der Hauptreihe – von Rathalos bis Zinogre.

Der Kampfbildschirm erinnert an Pokémon oder Final Fantasy. (Bild: Capcom)

Dabei genießt ihr mit der Smartphone-Version eine Reihe von Komfortfunktionen. Dazu gehören eine hübschere Grafik und eine Auto-Save-Funktion, damit ihr das Spiel jederzeit und überall starten und anhalten könnt.

Die Community liebt das Rollenspiel und vergibt im Schnitt 3,8 Sterne. Gelobt wird unter anderem die gelungene Portierung vom 3DS, die Grafik und die Steuerung. Vereinzelt gibt es aber wohl Probleme mit dem Sound. Das ist aber von Gerät zu Gerät unterschiedlich.

Lesetipp Eines der besten JRPGs der letzten Jahre habt ihr alle nicht gespielt

Außerdem wichtig: Das Spiel enthält keinerlei Mikrotransaktionen. Ihr bekommt für den Preis also ein vollständiges Spiel, welches euch laut HowLongToBeat mindestens 38 Stunden beschäftigen wird.