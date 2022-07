Statt 2,99 Euro jetzt kostenlos: Trainiert euer Gehirn mit diesen Denkspielen

Helft eurem Gehirn auf die Sprünge! (Bild: GettyImages/evgenyatamanenko & /thenatchdl)

Im Google Play Store bekommt ihr aktuell die App "Denkspiele Pro" kostenlos. Mit der App trainiert ihr euer Gehirn spielerisch. So könnt ihr eure Konzentration, euer Gedächtnis und euer Wissen verbessern. Wir erklären euch, was ihr über die App wissen müsst.

Gehirn-Jogging für die Hosentasche

Erinnert ihr euch noch an das Kult-Spiel Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für den Nintendo DS? Das Game löste 2006 einen echten Hype aus, da es mit verschiedenen Minispielen und Denkaufgaben gezielt das Gehirn des Spielers trainierte. Das Konzept kam an und es folgten unzählige Nachahmer.

Inzwischen hat der Nintendo DS ausgedient und Smartphones sind die neue Plattform für diese Art Spiele. Zu den besten in diesem Bereich gehört Denkspiele. Die Grundversion ist prinzipiell kostenlos, enthält allerdings Werbung. Die Pro-Version ist dagegen werbefrei, kostet aber regulär 2,99 Euro.

Wer allerdings schnell ist, der kann sich Denkspiele Pro derzeit kostenlos runterladen und im Anschluss grenzenlos spielen. Wer seinem Gehirn also etwas Gutes tun will, der sollte zuschlagen.

Euch erwartet eine Ansammlung von Aufmerksamkeitsspielen, Gedächtnisspielen und Tests, die euer generelles Wissen abfragen. Dabei wird euer Fortschritt kontinuierlich aufgezeichnet, sodass ihr spielerisch immer besser werdet und nie die Lust am Training verliert.

Was halten die User von dem Gehirn-Training?

Generell kommt die App bei den Usern sehr gut an – Denkspiele hält einen Score von 4,7 Sternen im Google Play Store. Basierend auf fast 27.000 Bewertungen.

Es gibt aber auch Kritik. So wird am meisten die deutsche Lokalisierung kritisiert, die viele grammatikalische Fehler enthält. Wer also der englischen Sprache mächtig ist, sollte die Textsprache in den Einstellungen nach Möglichkeit anpassen.

Manche User stören sich auch daran, dass die App verhältnismäßig viele Berechtigungen verlangt. So sind vor allem Google-Tracker involviert. Hier muss jeder für sich selbst entscheiden, ob ihn so eine Datenanalyse stört oder nicht.