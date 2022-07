Beliebter als Starfield: Steam-Spieler hypen neues Katzenabenteuer

Diese süße Fellnase läuft sogar Starfield den Rang auf Steam ab. (Bildquellen: Valve, Annapurna Interactive)

Bei den großen und heiß erwarteten Titeln steht mitunter Starfield ganz vorne. Doch die Steam-Spieler warten ganz gespannt auf ein niedliches Katzenabenteuer von Annapurna Interactive. Dieses schnappt sich jetzt den ersten Platz der meistgewünschten Spiele und ist auch schon bald verfügbar.

Steam-Wunschliste: Wer ist der neue Spitzenreiter?

Seit einer gefühlten Ewigkeit befindet sich das Open-World-Spektakel The Day Before auf dem ersten Platz der meistgewünschten Steam-Spiele. Das Game begeistert Spieler vor allen Dingen mit einer fetten Grafik und erinnert sie an den PlayStation-Hit The Last of Us:

Doch nun thront ein neuer Titel auf dem ersten Platz der Wunschlisten, wie die Webseite SteamDB zeigt (Quelle: SteamDB). Das am 19. Juli 2022 erscheinende Stray hat es den PC-Spielern offenbar angetan. Kein Wunder: Wer möchte nicht als Katze durch eine mit Robotern ausgestattete Cyberpunk-Welt laufen und spannende Abenteuer bestreiten? Dabei besiegt die kleine Samtpfote sogar den heiß erwarteten Bethesda-Blockbuster Starfield.

Falls ihr das Adventure noch gar nicht auf dem Schirm hattet, solltet ihr euch unbedingt diesen aktuellen Trailer zu Stray reinziehen:

Stray: Trailer zum knuddeligen Katzen-Abenteuer

Der stetige Anstieg der Wishlist-Einträge dürfte übrigens an der letzten Vorstellung auf der State of Play am 3. Juni 2022 liegen.

Nutzer von PlayStation-Plus haben Vorteil

Ihr seid lieber auf der PS5 oder PS4 statt auf Steam unterwegs? Dann gibt es gute Neuigkeiten für Abonnenten des frisch umgekrempelten Abonnement-Systems von Sony. Denn Stray wird ab Release gratis darin verfügbar sein und ihr könnt es ohne Mehrkosten spielen. Vorausgesetzt ihr habt ein Abo der Stufe PS Plus Extra oder PS Plus Premium.

Auf Steam könnt ihr euch das Adventure übrigens noch bis zur Veröffentlichung mit einem Rabatt von zehn Prozent sichern.

Wenn der Trailer zu Stray euch noch nicht überzeugt hat und ihr eine genauere Einschätzung braucht, könnt ihr in unserer Vorschau vorbeischauen, wir haben das niedliche Katzenabenteuer auf Herz und Nieren geprüft:

Spieler der Xbox-Familie und auch Nintendo-Switch-Besitzer gehen vorerst übrigens leer aus und müssen auf Stray verzichten. Ob eine Portierung auf diese Plattformen noch kommen wird, ist nicht bekannt.