Elden Ring, Dying Light 2 & Co. – eure bisherigen Highlights 2022

Die erste Hälfte des Jahres 2022 ist um und wir wollten von euch wissen, welche Spiele euch bisher begeistern konnten. Wie es scheint, schlägt euer Herz vor allem für Open-World-Spiele mit einem Fokus auf die Geschichte.

Community-Highlights: Eure Lieblinge der ersten Jahreshälfte

Wir wollten von euch wissen, welche Spiele für euch bisher die Highlights des Jahres 2022 waren. Die bisherigen Monate hielten bereits ein paar spannende Neuerscheinungen und von vielen erwartete Fortsetzungen parat.

Gerade ein Spiel wurde von euch schon das ein oder andere Mal erwähnt (Ca. 90 Prozent der Kommentare). Ihr könnt euch sicher denken, welches es ist.

Elden Ring

Eigentlich müssten wir Elden Ring gleich mehrfach erwähnen, denn der Großteil von euch hat im Action-RPG von FromSoftware das bisherige Jahreshighlight gefunden. Elden Ring gelang es nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch blutige Anfänger zu fesseln und wurde bei der Kritikern in den höchsten Tönen gelobt. Zurzeit hoffen Fans auf eine Ankündigung für neue Inhalte.

Horizon Forbidden West

Die Fortsetzung von Sonys Action-RPG haben auch von euch viele erwartet. Aloys aktuell noch PlayStation-exklusives zweites Abenteuer steht bei euch hoch im Kurs und ist schon das zweite Open-World-Spiel, das ihr zu eurem Highlight macht. Wann ein Release für weitere Plattformen geplant ist, steht aktuell noch in den Sternen.

Dying Light 2

Seit Jahren warten Fans auf die Fortsetzung des beliebten Survival Horrors. Nach mehreren Verschiebungen konnten sich Horror-Fans nun endlich Dying Light 2 widmen und auch ihr habt das anscheinend sehr gerne getan. Entwickler Techland will das Spiel noch fünf Jahre mit Inhalten versorgen, eine erste Story-Erweiterung soll laut Roadmap noch bis August erscheinen.

Weitere Highlights

Neben diesen drei am meisten genannten Spielen hatten ein paar von euch noch weitere nennenswerte Spiele auf dem Zettel:

V Rising

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Ghostwire Tokyo

Pokémon-Legenden: Arceus

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Martha is Dead

Im Juli geht es mit diesen potenziellen Highlights weiter:

Das waren eure Highlights der ersten Jahreshälfte 2022. Doch auch die nächsten Monate stehen noch einige interessante Veröffentlichungen an. God of War: Ragnarök soll im November erscheinen, Hogwarts Legacy ist auch noch für 2022 geplant und Dauerbrenner Call of Duty steht auch wie immer in den Startlöchern.