6 Jahre alter Ab-18-Shooter ist plötzlich ein Xbox-Bestseller

Im Microsoft-Store entwickelt sich ein dystopischer Shooter zum absoluten Bestseller – und das sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release. Der Open-World-FPS von Publisher Deep Silver erlebt auf den Xbox-Konsolen gerade seinen zweiten Frühling.

Ein sechs Jahre alter Shooter rollt gerade die Xbox-Bestseller-Charts auf. Homefront: The Revolution hat sich in der Liste der meistverkauften Spiele auf der Microsoft-Plattform aktuell überraschend den vierten Rang gesichert.

Xbox-Bestseller: Shooter schnappt sich Platz 4

Derzeit sind nur zwei Spiele im Microsoft-Store beliebter als Homefront: The Revolution. Auf Platz 2 liegt das EA Family-Bundle, das aus Need for Speed, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 und Unravel besteht. Platz 1 und Platz 3 schnappt sich dagegen die Renn-Simulation F1 2022 in der Standard Edition für die Xbox One beziehungsweise die Champions Edition für die Xbox One und Xbox Series X|S.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Homefront: The Revolution an:

Homefront: The Revolution - Launch Trailer

Während F1 2022 gerade erst am 28. Juni 2022 auf den Markt gekommen ist und das EA Family-Bundle einen beachtlichen Preisnachlass von 39,99 Euro auf 3,99 Euro bekommen hat, ist Homefront: The Revolution derzeit weder brandneu noch im Angebot – es kostet weiterhin 19,99 Euro. Umso bemerkenswerter ist es, dass das Spiel für Xbox-Gamer so hoch im Kurs zu stehen scheint. Unter anderem lässt das Spiel damit unverhoffterweise Hits wie Elden Ring, Dark Souls 3, Call of Duty: Black Ops 2 und Minecraft hinter sich. (Quelle: Microsoft)

Homefront: The Revolution erlebt zweiten Frühling bei Microsoft

Der Shooter Homefront: The Revolution wurde von Publisher Deep Silver 2016 veröffentlicht. In dem Spiel müsst ihr euch allein oder im Online-Koop mit Freunden in einem dystopischen Philadelphia der nahen Zukunft als Widerstandskämpfer gegen einen militärischen Überwachungsstaat zur Wehr setzen.

