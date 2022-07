Steam-Comeback: Fetter Rabatt bringt Top-Shooter zurück in die Bestseller

Control in der Ultimate Edition ist erneut in den Steam-Bestsellern. (Bild: 505 Games // Valve)

In den Bestsellern bei Steam findet sich dank 70 Prozent Rabatt der abgedrehte Singleplayer-Shooter Control. Die Ultimate Edition von Remedys Mix aus Sci-Fi und Mystery ist nur für ein paar Stunden für den günstigsten Preis zu haben.

Control mit 70 Prozent Rabatt bei Steam

Bei Steam bekommt ihr noch für ein paar Stunden den Shooter Control in der Ultimate Edition für 11,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Angebot endet in wenigen Stunden. Die Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Story-Erweiterungen „The Faundation“ und „AWE“. Die Rabatt-Aktion katapultierte Control zum wiederholten Male in die Steam-Bestsellter und dort auch in die Top 10.

Control - Gameplay-Eindrücke

Selbst ohne Rabatt einen Blick wert

Control gehört für Fans von Singleplayer-Shootern mit abgedrehtem Setting definitiv auf die Bucket List. Entwickler Remedy Entertainment, die bereits mit Max Payne oder Alan Wake echte Hits landen konnten, lieferte im Jahr 2019 mit Control erneut ein preisverdächtiges Spiel ab.

Als Mitarbeiterin einer Behörde, die paranormale Phänomene untersucht, landetet ihr im vermutlich merkwürdigsten Gebäude der Welt, dem Büro besagte Behörde. Der wilde Mix auch Twin Peaks, Stranger Things und irgendwie auch Alice im Wunderland kam bei der Presse gut an und die PC-Version kommt bei Metacritic auf eine Wertung von 85. In unserem Test war Kollege Micheal Sonntag auch von dem Setting überzeugt, bei der Geschichte fand er jedoch einige Schwächen:

Nicht nur beim Setting hat Control einen besonderen Twist, auch beim Gameplay gibt es ein paar Besonderheiten. Vor allem durch den Einsatz von telekinetischen Fähigkeiten wird das gesamte Büromobiliar zur Waffe. Zu eurem Arsenal gehört außerdem eine Dienstwaffe, die sich eurem Willen folgend in Form und Funktion verändern kann.

Das gute alte Sale-Problem:

Habt ihr Control bisher verpasst? Dann wäre dieser Deal eine Chance, es nachzuholen oder sie vielleicht für einen kommenden Sale auf die Liste zu setzen.