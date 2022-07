PUBG Mobile: Der schlimmste Teammate stammt direkt aus der Hölle

Mit solchen Teammates könnt ihr ja nur verlieren ... (Bild: Level Infinite & GettyImages/AaronAmat)

Auf Reddit geht derzeit ein Clip viral, der wohl einen der fiesesten Teammates aller Zeiten zeigt. Wir verraten euch, was es mit dem Video aus PUBG Mobile auf sich hat und wie die Community auf die asoziale Aktion reagiert.

Ist das der asozialste Spieler in PUBG?

PlayerUnknown's Battlegrounds, auch bekannt als PUBG, ist nach wie vor ein echter Dauerbrenner auf dem PC – laut Steamcharts spielen aktuell um die 200.000 Menschen den Battle-Royale-Shooter. Und auch die Smartphone-Version, PUBG Mobile, erfreut sich einer hohen Beliebtheit. So gibt der Google Play Store zum Beispiel mehr als 500 Millionen Downloads an.

An und für sich funktionieren die beiden Versionen recht ähnlich. Mit dem Unterschied, dass in dem Mobile-Ableger ein ganz besonders fieser Spieler sein Unwesen treibt. Oder wie würdet ihr es finden, wenn euer eigener Kollege euch dem Feind auf dem Silbertablett serviert?

Genau das ist nämlich vor kurzem in dem Shooter passiert, wie ein Clip auf Reddit beweist:

Wie reagiert die Community auf den PUBG-Teufel?

Der Clip mit dem treffenden Namen "You dont need enemies with teammates like this" oder sinngemäß übersetzt "Wer solche Teammates hat, der braucht keine Feinde mehr", wurde mittlerweile sieben Millionen Mal angesehen und verzeichnet fast 100.000 Upvotes auf Reddit.

In dem Clip ist eine klassische PUBG-Situation zu sehen. Ein Schütze nimmt ein feindliches Duo aufs Korn und streckt mit einem gezielten Schuss einen Feind nieder. Bevor er diesen aber endgültig erledigen kann, schnappt sich der feindliche Mate den angeschlagenen Spieler und transportiert ihn aufs offene Feld. Die Kirsche auf der Torte ist dann aber die abschließende Geste.

Ob es sich hierbei um eine gestellte Situation handelt, kann man nur mutmaßen. Die Community auf Reddit erfreut sich jedenfalls an der kuriosen Szene. Was vor allem daran liegt, dass der fiese Spieler Hörner hat, weshalb viele User scherzhaft darauf Bezug nehmen. Kommentare wie "Wow. Thanks Satan!" oder "The sacrifice has been accepted" gehören zu den beliebtesten Reaktionen unter dem Beitrag.