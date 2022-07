Diese Strategiespiele sind echte Unikate! (Bild: Prime Matter)

Strategiespiele sind oftmals Einheitsbrei – nur die wenigsten können sich von der Masse abheben. Doch diese 9 Genre-Vertreter sind echte Ausnahmen von der Regel und genau deswegen einen Blick wert.

Erklärt der Langeweile mit Piraten und Dinos den Krieg!

Geheimtipps sind oft beeindruckende Schätze mit erfrischenden Ideen und Mechaniken. Sie haben nur ein Problem: Sie müssen erst gefunden werden. Heute haben wir euch diese Arbeit abgenommen und euch diese Strategie-Geheimtipps direkt mitgebracht.

Vergesst Age of Empires, spielt einfach mal was anderes! In der unteren Bilderstrecke zeigen wir euch neun interessante Geheimtipps im Strategiebereich, die jeder Gamer unbedingt mal gespielt haben muss. Und wenn ihr sie ebenfalls für gut befunden habt, müsst ihr sie sofort weiterempfehlen!

Dinos, Piraten, Mechs, Wikinger, James-Bond-Bösewichte – ein herrliches Buffet an Weltherrschaftssandkästen. Und ja, wir wissen, dass wir noch längst nicht alle Geheimtipps gefunden haben. Deswegen begeben wir uns auch gleich wieder auf die Suche. Bis dahin, frohes Zocken!