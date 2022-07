Der neueste Mobile-Hit im Google Play Store ist einfach nur schlecht

Der Google Play Store hat ein neues Hit-Spiel. Lasst am besten die Finger davon. (Bild: Rollic Games & GettyImages/benzoix)

Es gibt Spiele, die Erfolg haben und keiner weiß so recht warum eigentlich. Dazu gehört auch der neueste Hit im Google Play Store: Arcade Hole. Wir verraten euch, was ihr in dem Spiel macht und warum ihr euch den Download sparen könnt.

Wer spielt so ein Mobile-Game?

Rollic Games, die Entwickler hinter solchen Spielen wie "Fill the Fridge", wo ihr einen Kühlschrank einräumt oder "Coffee Stack", wo ihr unzählige Kaffeebecher füllt, haben ihren nächsten Geniestreich im Google Play Store veröffentlicht. Die Rede ist von Arcade Hole.

In dem Mobile-Game spielt ihr ein Loch, in das ihr Level für Level Gegenstände fallen lasst. Darunter befinden sich vor allem Wertsachen, also Münzen, Goldbarren oder Bitcoin-Symbole. Dadurch steigt euer Reichtum ins Unermessliche. Und ja, damit ist auch schon das ganze Spielprinzip erklärt.

Dieser spielerische Schnellschuss ist allerdings wieder ein voller Erfolg und wurde seit seinem Release bereits über eine Million Mal heruntergeladen. Damit konnte sich Arcade Hole sogar den zweiten Platz im Google Play Store sichern. Nur die freche Fall-Guys-Kopie aus einem anderen Artikel ist derzeit noch erfolgreicher:

Arcade Hole ist eine reine Werbeshow

Die Bewertungen im Store sind allerdings alles andere als positiv. So schafft es das Smartphone-Spiel aktuell nur auf einen User-Score von 2,6 Sternen, was für Google-Play-Store-Verhältnisse bereits bedenklich ist.

In den Rezensionen hagelt es 1-Stern-Bewertungen. Kritisiert wird vor allem das monotone Spielprinzip und der massive Einsatz von Werbung. Einige User sprechen hier von Werbeunterbrechungen, die alle 30 Sekunden auftreten. Negativ wird auch bewertet, dass das Spiel nach dem höchsten Level einfach wieder von vorne anfängt.

Auch wenn das Game Free-to-Play ist, solltet ihr von einem Download absehen. Wenn euch das Konzept mit dem Loch allerdings neugierig gemacht hat, dann spielt lieber den Indie-Hit Donut County. Dort spielt ihr ebenfalls ein alles verschlingendes Loch. Hier bekommt ihr jedoch ein handfestes Spiel (Donut County auf Steam) geboten und keine Werbeshow.