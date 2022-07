DualSense-Deal am Prime Day: PS5-Controller jetzt zum Spitzenpreis sichern

PS5-Controller: Der DualSense ist am Prime Day stark im Preis reduziert. (Bildquelle: GIGA)

Zum Prime Day könnt ihr euch bei Amazon den PS5-Controller zum echten Schnäppchenpreis sichern. Sonys DualSense ist aktuell in zwei verschiedenen Farben schon für unter 50 Euro zu haben.

Am Prime Day purzeln wie gewohnt die Preise – auch dieses Jahr hat Amazon diverse Spar-Highlights im Angebot. Für PS5-Fans gibt es jetzt unter anderem den DualSense-Controller in zwei verschiedenen Ausführungen zum Top-Preis. Beide bekommt ihr jetzt schon für unter 50 Euro.

PS5-Deal: DualSense-Controller bei Amazon im Angebot

Momentan gibt es den PS5-Controller in den Farben Nova Pink und weiß für jeweils unter 50 Euro bei Amazon.

Der DualSense-Controller hat mit seinem ausgeklügelten haptischen Feedback und den adaptiven Trigger-Buttons zwei ganz besondere Features an Bord – und dank der unterschiedlichen Farbgebung könnt ihr euch aussuchen, welche Version am besten zu eurem Gaming-Setup passt. Somit könnt ihr euch jetzt bei Amazon einen der aktuell besten, in jedem Fall aber innovativsten Controller zu einem wirklich guten Preis sichern.

Prime Day: Die besten Gaming-Deals im Überblick

Zum Prime Day hat Amazon zahlreiche weitere Angebote auf Lager – von Hardware-Schnäppchen wie Konsolen, Fernsehern und Laptops über viele stark im Preis reduzierte Spiele bis hinzu günstigen Zubehörartikeln wie Speichermedien und Controller. In unserem Übersichtsartikel findet ihr die besten Prime-Day-Deals rund um Gaming.

Am Prime Day gibt es allerdings nicht nur zahllose Gaming-Deals, auch in anderen Bereichen könnt ihr ordentlich sparen. Bei unseren Partner-Websites findet ihr dazu die besten Deals auf Amazon.

