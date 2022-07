Nintendo-Switch-Kracher: Mario Strikers am Prime Day stark reduziert

Mario Strikers: Battle League Football ist am Prime Day knallhart reduziert. (Bildquelle: Nintendo)

Am Prime Day hat Amazon auch für Nintendo-Switch-Fans das eine oder andere Top-Angebot in petto. So könnt ihr euch jetzt zum Beispiel das erst vor Kurzem erschienene Mario Strikers: Battle League Football für nur 39,99 Euro schnappen.

Prime Day 2022: Die besten Switch-Angebote

Amazon hat den Prime Day 2022 gestartet und wie erwartet auch einige Artikel für die Nintendo Switch stark im Preis reduziert. Das Highlight der Aktion ist aktuell der Rabatt auf das erst kürzlich erschienene Mario Strikers: Battle League Football, das ihr derzeit schon für 39,99 Euro bekommt. Somit ist das brandneue Mario-Fußball-Spiel nach nur einem Monat um 20 Euro reduziert.

Mario Strikers: Battle League Football bei Amazon für 39,99 Euro statt 59,99 Euro

Mario Strikers: Battle League Football bei Amazon!

Nintendo Switch: Noch mehr Deals bei Amazon und MediaMarkt

Mario Strikers: Battle League Football ist nicht das einzige Angebot, das Nintendo-Switch-Besitzer auf dem Schirm haben sollten. Die folgenden Deals könnten für euch ebenfalls interessant sein:

Prime Day: Die besten Deals im Überblick

Zum Prime Day hat Amazon zahlreiche weitere Angebote auf Lager - von Hardware-Schnäppchen wie Konsolen, Fernsehern und Laptops über viele stark im Preis reduzierte Spiele bis hinzu günstigen Zubehörartikeln wie Speichermedien und Controller. In unserem Übersichtsartikel findet ihr die besten Prime-Day-Deals rund um Gaming.

Am Prime Day gibt es nicht nur zahllose Gaming-Deals, auch in anderen Bereichen könnt ihr ordentlich sparen. Bei unseren Partner-Websites findet ihr dazu die besten Deals auf Amazon.

