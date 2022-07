Amazon Prime Day 2022: 11 Gaming-Deals, die sich richtig lohnen

Prime Day: Die 11 besten Gaming-Deals bei Amazon. (Bildquelle: GIGA)

Zum Prime Day lässt es Amazon richtig krachen und bietet Deals zu Hardware, Spielen und Zubehör an, mit denen ihr ordentlich Geld sparen könnt. Wir zeigen euch hier die besten Gaming-Angebote, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Amazon Prime Day: Die besten Gaming-Deals im Überblick

Wie jedes Jahr lockt Amazon auch 2022 zum Prime Day mit einer riesigen Auswahl an starken Angeboten – von Xbox-Konsolen über Speichermedien bis hin zu Videospielen. Wir zeigen euch hier, welche Gaming-Deals ihr euch vom 12. bis zum 13. Juli auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Prime Day 2022: Das müsst ihr beachten

Damit ihr am Prime Day keine interessanten Deals verpasst, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzen . Das Abo kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch natürlich ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden.

. Das Abo kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch natürlich ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden. Oftmals die besten Angebote gibt es bei den Amazon-Warehouse-Deals. Dort könnt ihr euch zuvor geöffnete Produkte zu deutlich reduzierten Preisen schnappen.

Amazon: Weitere Top-Deals für jeden Geschmack

Am Prime Day gibt es nicht nur zahllose Gaming-Deals, auch in anderen Bereichen könnt ihr ordentlich sparen. Bei unseren Partner-Websites findet ihr deswegen die besten Deals auf Amazon abseits von Konsolen und Co.

Weitere nützliche Tipps zu Gaming-Deals findet ihr in unserer Bilderstrecke:

