Final Fantasy als Battle-Royale-Shooter: Lohnt sich der Download von First Soldier?

Ein Battle Royale im FF-Universum? Funktioniert das? (Bild: Square Enix)

Final Fantasy 7: The First Soldier ist der erste Battle-Royale-Shooter im Final-Fantasy-Universum. Wir haben das Mobile-Game einige Zeit gespielt und verraten euch jetzt, ob sich der Download für JRPG- und Shooter-Fans lohnt oder nicht.

So habt ihr Final Fantasy noch nie gespielt

Kein anderer Final-Fantasy-Teil hat so viele Spin-Offs bekommen wie Final Fantasy 7. Besonders ungewöhnlich ist aber der neueste Ableger Final Fantasy 7: The First Soldier. Hierbei handelt es sich um ein Battle Royale, wie Fortnite, PUBG oder Call of Duty: Warzone.

Final Fantasy 7: The First Soldier – Official Trailer

First Soldier bietet allerings ein paar feine Unterschiede, die das Mobile-Game von der Konkurrenz abheben. Wir haben einige Runden in dem Multiplayer-Spiel verbracht und das sind unsere Eindrücke.

Zunächst einmal muss man festhalten, dass das grundlegende Spielprinzip von First Soldier inzwischen jedem Shooter-Fan bekannt sein dürfte. Auf einer großen Map, in diesem Fall ist das die Industriestadt Midgar, bekämpfen sich bis zu 60 Spieler – entweder solo oder aber im Team.

Während ihr also nach Waffen und besserer Ausrüstung sucht, verkleinert sich die Map alle paar Minuten. Solange bis nur noch ein Spieler als Sieger übrig bleibt. Sieg hin oder her, im Anschluss an ein Match erhaltet ihr Erfahrungspunkte, die eure Klasse leveln.

Die Klasse ist eine der größten Besonderheiten des Mobile-Games. Ihr könnt nämlich zwischen diversen Jobs auswählen, bevor ihr eine Runde startet. Vom Krieger bis zum Magier ist alles dabei, was Final-Fantasy-Fans aus den Rollenspielen kennen.

Die Esper fungieren als eine Art ultimativer Angriff. (Bild: Square Enix)

Generell spielt Magie, hier Materia genannt, ein wichtiges Element. Ihr könnt auf der Map Zauber finden, die eure Gegner zum Beispiel vereisen oder mit Blitzen unter Druck setzen. Wer besonders viel Glück hat, der findet sogar eine mächtige Feuer-Bestie wie Ifrit, die ihr dann auf eure Gegner hetzen könnt.

Unser Fazit zu FF 7: The First Soldier

Das Spiel ist auf schnelle Action und kurze Runden ausgelegt und eignet sich somit perfekt für zwischendurch. Vorausgesetzt ihr habt eine stabile Internetverbindung. Außerdem solltet ihr ein neueres Smartphone besitzen, um das Spiel flüssig genießen zu können. Alternativ lässt sich First Soldier auch über Emulatoren wie BlueStacks am PC spielen.

In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden, dass das Spiel vollen Controller-Support bietet und sich so zum Beispiel problemlos mit einem Xbox-Controller am Smartphone spielen lässt.

An bestimmten Punkten könnt ihr Chocobos als Transportmittel rufen. (Bild: Square Enix)

Wer sich also schon immer mal seinen eigenen Cloud basteln wollte, um mit seinen Freunden gemeinsam Midgar unsicher zu machen, der kann First Soldier bedenkenlos ausprobieren. Der Third-Person-Shooter ist Free-to-Play und über den Google Play Store und den Apple App Store erhältlich.

Im Google Play Store hält das Spiel einen User-Score von 4,2 Sternen.

FFVII The First Soldier Entwickler: SQUARE ENIX Co.,Ltd.