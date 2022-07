OLED-Knaller am Prime Day: Top-TV für PS5 & Xbox Series X stark reduziert

Top-TV für PS5 & Xbox jetzt bei Amazon im Angebot. (Bildquelle: GIGA)

Amazon bietet am Prime Day einen OLED-Fernseher von LG zum absoluten Top-Preis an. Der TV hat alle Funktionen an Bord, mit denen ihr das Beste aus eurer PS5 und Xbox Series X herausholen könnt.

Der LG C1 OLED-TV zählte letztes Jahr für viele Experten zu den besten Fernsehern auf dem Markt – und auch 2022 kann sich das Modell noch immer mehr als sehen lassen. Für die PS5 und Xbox Series X eignet sich der TV ebenfalls bestens – und jetzt könnt ihr euch den Fernseher zum Tiefpreis bei Amazon sichern.

Ideal für PS5 & Xbox: LG OLED-TV stark reduziert bei Amazon

Der LG C1 (Baujahr 2021) hat alles mit dabei, was ihr für eure Xbox Series X und PS5 braucht. Der OLED-TV verfügt über 4 HDMI-2.1-Anschlüsse, mit denen ihr das Beste aus euren Konsolen herausholen könnt – zum Beispiel Spiele mit einer Bildwiederholrate von 120 FPS in einer 4K-Auflösung zocken. Auch Dolby Vision und Dolby Atmos sind bei dem Top-Fernseher am Start, ebenso wie VRR und ALLM.

Zum Prime Day gibt es den TV in mehreren Größen bei Amazon zu jeweils stark reduzierten Preisen:

Hier geht's zum LG C1 OLED-TV bei Amazon!

Auch von anderen Anbietern hat Amazon aktuell einige Top-TVs im Angebot – unter anderem von Sony, Samsung und Philips:

