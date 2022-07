4 Jahre altes Easter Egg lässt Reddit durchdrehen – kennt ihr es schon?

Bei diesem Easter Egg muss man einfach lachen. (Bild: IO Interactive / Warner Bros. / Getty Images – Khosrork)

Obwohl Hitman 2 seit 2018 auf dem Markt und eine Fortsetzung bereits erschienen ist, scheint ein Easter Egg aus dem Stealth-Spiel die Reddit-Community erst jetzt zu faszinieren.

Easter Egg in Hitman 2: Flieg, Flamingo, flieg!

Hitman 2 ist das Sandwich-Kind der World-of-Assassination-Trilogie von IO Interactive und bietet eines der abgefahrensten Stealth-Levels in einem Hitman-Spiel. Der Schauplatz ist ein Motorsport-Event in Miami. Agent 47 muss zwei Ziele ausschalten: Sierra Knox, die selbst am Rennen teilnimmt, und Robert Knox, der sich überwiegend im gut bewachten Messegebäude aufhält.

Nachdem ihr beide Ziele eleminiert habt, müsst ihr Hitman-typisch über einen von mehreren Ausgängen verschwinden. Und da kommt das gefeierte Easter Egg ins Spiel.

Auf dem Hubschrauberplatz erwartet euch üblicherweise ein Heli. Doch wenn ihr euch zuvor als Flamingo-Maskottchen verkleidet habt – eines von vielen irren Kostümen – steht stattdessen ein Vogelnest mit Eiern auf dem Dach. Wenn ihr diesen Ausgang wählt, kommt es zu einer urkomischen Animation: Agent 47 fliegt nämlich im Flamingo-Kostüm davon.

Fans feiern die Flamingo-Flucht

Die Reddit-Community liebt den geheimen Ausgang in Hitman 2 – und das, obwohl das Schleichspiel schon mehrere Jahre alt ist. Das Video konnte an einem Tag fast 80.000 Upvotes sammeln. In den Kommentaren wird auch deutlich, dass dieses Easter Egg noch lange nicht jedem bekannt war.

Geheimausgänge sind in den Hitman-Spielen keine Seltenheit. Jedes Level kommt mit witzigen Easter Eggs daher.

In der Miami-Mission gibt es eine noch verrücktere Sequenz: Wenn ihr am Springbrunnen mit den Delfin-Statuen einen Fisch in der Hand haltet und die korrekte Abfolge nachstellt, dann reitet Agent 47 auf Delfinen in den Sonnenuntergang.

Die Hitman-Reihe weiß mit ihren Easter Eggs zu begeistern. Eines unserer Favoriten ist dieser Geheimausgang aus dem ersten Teil der World-of-Assassination-Trilogie:

