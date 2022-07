GameStop startet Shop für wertlosen Mist – Gamer wutentbrannt

Wann hört der NFT-Wahnsinn endlich auf? (Bild: GameStop / Pixabay – OpenClipart-Vectors)

GameStop weiß einfach immer, wie man Gamer mächtig sauer macht. Dieses Mal kündigt der amerikanische Zweig der Einzelhandelskette für Videospiele ihren hauseigenen NFT-Marktplatz an – und wirklich niemand hat danach gefragt.

GameStop erzürnt Gamer erneut – dieses Mal mit NFTs

Bitcoin, Ethereum und wie sie nicht alles heißen: Der Kryptomarkt ist derzeit im Sinkflug. Die beste Zeit, um einen NFT-Shop zu eröffnen, dachte sich wohl GameStop. Und dass, obwohl NFTs in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in der Kritik standen. Insbesondere in der Gaming-Community werden Begriffe wie Blockchain, Web3 und NFT verspottet – nicht zuletzt mit der Ankündigung einer NFT-Konsole.

Aber ruhig Blut bewahren. Schauen wir uns zunächst genau an, was GameStop wieder verbrochen hat. Auf Twitter schreibt der Haupt-Account des Unternehmens:

„GameStop NFT bietet Spielern, Entwicklern, Sammlern und Community-Mitgliedern die Möglichkeit, NFTs ('Non-Fungible Tokens') zu kaufen, zu verkaufen, zu tauschen und zu erstellen!“

Es sind derzeit mehr als 53.000 NFTs in über 200 Kollektionen verfügbar. Der Marktplatz befindet sich noch in der öffentlichen Beta-Phase und man verspricht, „weitere Creators, andere Kategorien wie Web3-Gaming und mehrere Ethereum-Umgebungen aufzunehmen“. Damit springt GameStop auf einen Trendzug auf, der allerdings schon zu entgleisen droht. Spiele-Entwickler lehnen wie Spieler NFTs größtenteils ab und das Interesse ist allgemein in den vergangenen Monaten rapide gesunken.

NFTs sind schlicht wertloser Mist und das macht Kollege Gregor in folgendem Kommentar deutlich:

GameStop reitet ein totes Pferd

In einem weiteren Tweet macht GameStop noch einmal deutlich, dass sein Marktplatz „sichere Transaktionen“ und den „wirklichen Besitz der digitalen Gegenstände“ ermöglicht. Zwei Dinge, die gerne versprochen werden, doch ist im NFT-Kosmos Kriminalität keine Seltenheit. So ist Opensea, einer der größten Web3-Marktplätze für NFTs, bereits Opfer von Hackerangriffen geworden, beim Unterbinden von Diebstahl und Betrug gescheitert – und daher auf viel Kritik gestoßen. (Quelle: The New York Times / The Verge)

Unter den Tweets versammeln sich haufenweise Leute, die GameStop klar ihre Meinung sagen. Die meisten lehnen den NFT-Shop mit einem simplen „Nein“ ab, andere wiederum machen sich über GameStop lustig:

Ein weiterer Kandidat für unsere Bilderstrecke?

Und wenn euch die Meldung nicht ausreichend angeekelt hat, dann könnt ihr auf der offiziellen Seite selbst nachschauen. Allerdings braucht ihr hierfür einen US-VPN, denn hierzulande ist die Seite (noch) blockiert. (Quelle: GameStop)