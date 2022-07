Eines der erfolgreichsten Mobile-Games bekommt nach 10 Jahren eine Fortsetzung

Dieses Smartphone-Spiel kennt jeder, oder? (Bild: Apple & GettyImages/Kateryna Onyshchuk)

Subway Surfers, eines der beliebtesten Smartphone-Spiele aller Zeiten, bekommt mit Subway Surfers Tag in diesem Sommer einen Nachfolger spendiert. Wir erklären euch, warum der zweite Teil ganz anders ist als sein Vorgänger und warum das Spiel nicht im Google Play Store erscheinen wird.

Subway Surfers bekommt eine Fortsetzung

Wer sich für Videospiele interessiert, hat sicherlich schon einmal von Subway Surfers gehört oder es sogar gespielt – anders sind die Downloadzahlen von über einer Milliarde nämlich kaum zu erklären. Und das sind nur die Zahlen aus dem Google Play Store. Insofern ist es schon verwunderlich, dass so ein Mega-Erfolg erst 10 Jahre später eine Fortsetzung erhält.

Der nächste Teil heißt allerdings nicht Subway Surfers 2, sondern Subway Surfers Tag und erscheint am 15. Juli 2022 exklusiv über den Abo-Dienst Apple Arcade.

Subway Surfers Tag – Trailer

In den letzten Jahren hat sich einiges im Mobile-Sektor getan und so ist Subway Surfers Tag nicht einfach nur ein Re-Skin des Originals mit anderen Leveln und etwas hübscherer Optik, sondern verfolgt einen ganz neuen Ansatz.

Anstatt wie bisher auf Schienen oder Zügen in eine Richtung zu surfen, stehen euch in der Fortsetzung nun dreidimensionale Level zur Verfügung, die ihr wie in den Tony-Hawk-Spielen frei befahren könnt.

Diesmal erlebt ihr das Game aus der Vogelperspektive. (Bild: Apple)

Hier nutzt ihr dann euer Board, um auf so gut wie allen Objekten zu grinden, Münzen zu sammeln und euren Highscore in die Höhe zu treiben.

Dabei werdet ihr erneut von dem Wachmann aus dem Vorgänger verfolgt, der gar nicht begeistert von euren Aktionen ist. Neu ist allerdings, dass ihr euren Verfolger nun auch mit Spezialangriffen abwehren könnt, dazu zählt zum Beispiel ein Ball aus grünem Schleim.

Was ist Apple Arcade?

Wie bereits erwähnt werdet ihr Subway Surfers Tag nur über Apple Arcade herunterladen können. Hierbei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Abo-Dienst, der nur auf dem iPhone, dem iPad oder anderen Apple-Geräten angeboten wird.

Das Abo kostet 4,99 Euro pro Monat und umfasst derzeit mehr als 180 hochwertige Mobile-Games. Neukunden können den Dienst einen Monat lang kostenlos ausprobieren.