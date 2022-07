Mirrorverse: Disney als düsteres Action-Rollenspiel – funktioniert das?

Auch die dunkle Fee Malefiz schließt sich dem Kampf an. (Bild: Disney)

Mit dem Mobile-Game Disney Mirrorverse interpretiert Entwickler Kabam Games ("Marvel Sturm der Superhelden") das beliebte Disney-Universum neu. Wir haben das Action-Rollenspiel ausprobiert und verraten euch jetzt, ob Fans von Micky Maus und Donald Duck auf ihre Kosten kommen.

Ist das eine Kingdom-Hearts-Alternative?

Das Disney-Imperium bietet über den Google Play Store bereits zahlreiche Mobile Games an. Vom Candy-Crush-Klon ("Disney Princess Majestic Quest") bis zum Jump-n-Run-Klassiker Castle of Illusion ist für jeden Geschmack etwas dabei. Nun erweitert das Mouse-House den Katalog um einen neuen Eintrag.

Seit dem 23. Juni 2022 können Disney-Fans in das Mirrorverse abtauchen. Hierbei handelt es sich um eine alternative Realität zu den uns bekannten Disney-Welten. Diese werden von dunklen Kreaturen heimgesucht (Kingdom Hearts lässt grüßen) und eure Aufgabe ist es mit Mulan, Herkules und Buzz Lightyear für Frieden zu sorgen.

Disney Mirrorverse – Official Announce Trailer

Auffällig ist dabei vor allem das angepasste Design der berühmten Figuren. Fast alle Disney-Charaktere tragen nur Rüstungen und erinnern in dieser Form an die Champions aus League of Legends oder anderen beliebten MOBA-Spielen. Dadurch wirkt das gesamte Game wesentlich erwachsener als vergleichbare Disney-Spiele.

Das Gameplay ist dabei eine Mischung aus Echtzeitkämpfen und klassischen Gacha-Elementen. Level für Level bekämpft ihr unzählige Feinde, werdet stärker und schaltet neue Disney-Figuren frei. Besonders starke und wertvolle Figuren erfordern allerdings wie gewohnt eine menge Glück.

Viele bekannte Disney-Figur haben es in das Spiel geschafft. (Bild: Disney)

Ungewöhnlich für ein Gacha-Game sind aber die bereits erwähnten Echtzeitkämpfe. Ihr steuert die unterschiedlichen Helden nämlich direkt. Ihr müsst per Tastendruck zuschlagen, rechtzeitig ausweichen und könnt nach einiger Zeit mächtige Spezialattacken einsetzen.

Später könnt ihr die Kämpfe zwar auch automatisch ablaufen lassen, wie das bei fast allen Gacha-Games der Fall ist, aber gerade der Echtzeit-Fokus macht den eigentlichen Reiz des Spiels aus. Neben der Disney-Lizenz versteht sich.

Aus der Community hagelt es Kritik

Obwohl das Game generell einen sehr guten User-Score hat (4,6 Sterne im Google Play Store), gibt es auch vermehrt Kritik aus der Community. Nicht wenige Spieler beklagen sich darüber, dass man im späteren Verlauf nur noch sehr mühsam oder gar nicht mehr im Game vorankommt ohne echtes Geld zu bezahlen.

Das Kampfsystem vermittel ein bisschen Kingdom-Hearts-Flair. (Bild: Disney)

Darüber hinaus laufen alle Kämpfe nach dem gleichen Schema ab, was nach einiger Zeit monoton wird.

Disney Mirrorverse ist Free-to-Play und sowohl über den Google Play Store, als auch den Apple App Store erhältlich.