Bitte, Activision! Veröffentlicht das beste CoD auch endlich für Konsolen

CoD: Mobile vereint die Stärken aller Konsolen-Teile. (Bild: Activision)

Call of Duty: Mobile gilt unter vielen Spielern und einigen bekannten YouTubern als das beste CoD der letzten Jahre. Wir erklären euch, warum das kostenlose Mobile-Game so beliebt ist und auf den Konsolen mit ziemlicher Sicherheit ein Hit wäre.

Das beste CoD gibt es nur auf dem Handy

Welches Call of Duty ist am besten? Über diese Frage lässt sich vortrefflich streiten. Für manche ist es Black Ops 2, andere sagen Modern Warfare 3 und alte Hasen bevorzugen die ersten beiden Call-of-Duty-Spiele. Relative Einigkeit herrscht dagegen bei der Meinung zu den neuesten Ablegern. Cold War (2020) und Vanguard (2021) sind in der Community stark umstritten.

In diesem Zusammenhang liest man dann oft solche Kommentare, wie "Die neuen CoDs sind alle Mist!". Dabei gibt es ein modernes Call of Duty, das fast alle Fan-Träume erfüllt und zwar CoD: Mobile.

Call of Duty: Mobile – Official Launch Trailer

Das Smartphone-Spiel ist ein waschechtes Best-Of und vereint die beliebtesten Maps und Waffen aus allen Modern-Warfare- und Black-Ops-Teilen. Hier können sich Shooter-Fans also sowohl auf Nuketown, als auch auf Terminal austoben.

Und auch der Battle-Royale-Modus übertrifft in der Mobile-Version seinen großen Bruder auf den Konsolen. Während dort die Map Caldera für reichlich Unmut sorgt, spielen CoD: Mobile-User entweder auf Blackout, der Battle-Royale-Map aus Black Ops 4 oder sie bekämpfen sich auf Isolated. Diese Map ist eine Kombination aus den beliebtesten Maps der Modern-Warfare- und Black-Ops-Ära.

Wer will, der kann das Game auch mit dem Controller spielen. (Bild: Activision)

Und während Warzone in diesem Jahr einen neuen Ableger bekommt, der die Community aller Voraussicht nach spalten wird, entwickelt sich CoD: Mobile kontinuierlich weiter und erhält als Smartphone-Spiel auch wesentlich schneller Updates und neuen Content. Hinzu kommt voller Controller-Support und regelmäßige Events.

Auch Profis lieben Call of Duty: Mobile

Mit diesem Hintergrundwissen wundert es auch nicht, dass sich viele Fans CoD: Mobile auch auf der Konsole und dem PC wünschen. Auch große CoD-YouTuber wie HapticRush halten das Smartphone-Spiel für das beste CoD der letzten sechs Jahre.

Der positive Eindruck spiegelt sich auch an den User-Bewertungen im Google Play Store wieder, wo das Spiel einen Score von 4 Sternen hält.