EA verschenkt DLCs für Mass Effect & Dragon Age – so schnappt ihr sie euch

Warte, was? Bei EA gibt es etwas kostenlos? (Bild: Electronic Arts)

Ab sofort bekommen alle Besitzer eines Origin-Kontos die Möglichkeit, fast alle DLCs für Mass Effect 2, Mass Effect 3, Dragon Age: Origins und Dragon Age 2 kostenlos abzustauben. Alle Infos gibt es im folgenden Artikel.

Mass Effect und Dragon Age: Fast alle DLCs gratis

Fans von BioWares Rollenspielen sollten jetzt unbedingt zuschlagen. Denn in EAs Origin Store gibt es derzeit haufenweise DLCs für lau.

Konkret geht es um die PC-Spiele:

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Dragon Age: Origins

Dragon Age 2

Grund dafür ist die Abschaffung der Währung BioWare Punkte. Dieses Relikt der Vergangenheit war damals bitter nötig, um die DLCs für Mass Effect und Dragon Age zu kaufen. So wie EA eben ist gab es die BioWare Punkte nur in 800er Packs, damit ihr ja nicht die exakte Summe bezahlen könnt, sondern immer ein Pack mehr und somit Punkte übrig bleiben. Aber wie gesagt: Das gehört der Vergangenheit an.

Denn in einer E-Mail an seine Kunden schreibt EA, dass die Währung ab dem 11. Oktober 2022 keine Verwendung mehr im Origin Store findet. Bedeutet auch: Die meisten DLCs für BioWares Sci-Fi- sowie Fantasy-Reihe sind ab sofort kostenlos erhältlich. Ihr müsst nichts weiter tun, als sie über Origin herunterladen.

In derselben E-Mail schreibt EA, dass jeglicher mit BioWare Punkten erworbener Inhalt weiterhin spielbar bleibt.

Welche DLCs weiterhin Geld kosten

Offenbar gibt es die Erweiterung Dragon Age: Origins – Awakening weiterhin nur für Bares.

Was ebenfalls weiterhin kostenpflichtig bleibt, sind die Multiplayer-DLCs für Mass Effect 3. Aber halb so wild, denn zum einen erfreut sich der Online-Modus keiner großen Beliebtheit und zum anderen könnt ihr eure übrigen BioWare Punkte für Mass Effects Lootboxen ausgeben.

Wow, das ist das erste und wahrscheinlich letzte Mal, dass ich Menschen zum Kauf von Lootboxen motiviere.

Eine wichtige Info zum Abschluss: Besitzer der Mass Effect: Legendary Edition sind selbstredend schon im Besitz der DLCs. Aber für alle anderen und für Spieler, die noch nicht die Erweiterungen für Dragon Age gespielt haben: Greift jetzt zu!